Aseguran que la princesa Kate no cederá ante las especulaciones y críticas

Ha pasado poco más de una semana desde aquella comentada publicación alusiva al Día de las Madres que hicieron los príncipes de Gales en sus redes sociales. La princesa Kate Middleton pidió disculpas por haber editado digitalmente una foto junto a sus hijos, luego de que la imagen generara confusión y alimentara las especulaciones que han rodeado a la esposa del príncipe William durante su convalecencia. Sin embargo, al parecer la princesa habría recurrido a su gran fortaleza para afrontar la mediática situación que la alcanzó.

©GettyImages



Fuentes conocedoras de la vida de Kate han detsacado su gran fortaleza.

De acuerdo con fuentes consultadas por HELLO!. Kate echó mano de “su fuerza interior” para lidiar con las especulaciones y críticas que la han rodeado tras su publicación del Día de las Madres. “Ella siempre ha sido fuerte y decidida, y alguien que sabe lo que quiere. Ciertamente no es fácil de convencer”, dijo Ingrid Seward, editora en jefe de Majesty Magazine.

“Puedes ver de dónde lo sacó Kate”, agregó, haciendo alusión al legado familiar de la princesa, pues su madre Carole Middleton y su abuela Dorothy demostraron gran temple y determinación para superarse. “Incluso cuando rompió con William hace años, no se derrumbó como una flor cansada en un jarrón; salió y lució increíble”, recordó Ingrid sobre una etapa del noviazgo de la hoy princesa con el heredero al trono.

Por su parte, el escritor Robert Jobson, autor de la nueva biografía de Kate, Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen, se publicará el próximo mes de julio, estuvo de acuerdo con que la esposa del príncipe William es una mujer dotada de una gran fortaleza. “Kate es alguien que tiene fuerza interior y es férrea detrás de la sonrisa... Sólo porque Kate es una buena persona y una persona decente no significa que sea una persona débil”, señaló.

©GettyImages



La princesa está por concluir su periodo de convalecencia.

“Es una mujer inteligente e independiente que tiene tres hijos, lleva a cabo una agenda de trabajo completa y se está recuperando de una cirugía grave. Entonces, con todas estas cosas sucediendo, ella no va a ceder ante esto”, dijo refiriéndose a las críticas y rumores que la han alcanzado en las últimas semanas.

Los planes la princesa en los próximos días

De acuerdo con las fuentes de HELLO!, lo más probable es que Kate de vuelta a la página tras lo ocurrido para centrarse en el próximo festejo que podrá disfrutar junto a sus hijos: Pascua. Los príncipes George y Louis y la princesa Charlotte disfrutarán de unos días de vacaciones escolares, por lo que seguramente su madre alistará algunas actividades divertidas para disfrutar juntos

Se espera que los príncipes de Gales y sus hijos se trasladen a su casa de campo, Anmer Hall en Norfolk, para gozar de estos días de asueto en total libertad. Las recientes imágenes de Kate junto a William en un mercado local en Windsor dejaron ver lo bien que se encuentra la princesa de Gales cuando se acerca cada vez más la fecha prevista para su regreso a la vida pública.