La princesa Kate y el príncipe William reaparecen juntos en las cercanías de su hogar, en Windsor

En medio de los rumores sobre su paradero, así como las incógnitas de su salud, la princesa Kate poco a poco está regresando a sus actividades, luego de la cirugía abdominal de la que aún se recupera. La royal de 42 años fue captada visitando una granja local el pasado sábado, en las cercanías de su hogar, en Windsor, acompañada de su esposo, el príncipe William. De acuerdo con los testigos, Kate se veía “feliz, relajada y saludable”.

©GettyImages



Kate Middleton y el príncipe William fueron captados cerca de su casa en Windsor en una granja local

El pequeño paseo desde Adelaide Cottage, la casa rosada de los príncipes de Gales, hasta The Windsor Farm Shop fue una grata sorpresa. Sin embargo, no hay fotografías de esta visita. De aucerdo con The Sun, fue un fin de semana ocupado para la princesa. La publicación informó que Kate pasó el domingo por la mañana viendo al príncipe George, la princesa Charlotte y al príncipe Louis practicar algunos deportes.

©GettyImages



Fuentes cercanas al entorno de la princesa aseguran que ella ha estado ocupada con sus hijos en los últimos días

En las últimas semanas, memes y teorías de conspiración han generado preocupación y un sinfín de preguntas sobre el estado actual de la princesa. La especulación se intensificó aún más después de que el Palacio de Kensington compartiera en sus redes sociales una fotografía editada de Kate con sus tres hijos a propósito del Día de la Madre, misma por la que Kate luego se disculpó con un mensaje publicado 24 horas después en el mismo perfil de Instagram.

¿Cuándo retomará su agenda?

Cuando el Palacio de Kensington anunció por primera vez la noticia de la cirugía de Kate el 17 de enero, se afirmó que “es poco probable que Kate regrese a sus deberes públicos después de Pascua”. Sin embargo, un nuevo informe indica que su regreso a los compromisos reales podría darse más tarde de lo que se pensaba inicialmente. El editor real del Sunday Times, Roya Nikkhah, reveló en exclusiva que, cuando el Palacio de Kensington anunció que Kate comenzaría a trabajar después de Pascua, esto no significaba inmediatamente después del fin de semana de Pascua. En cambio, se espera que reanude sus deberes reales en algún momento después de las vacaciones de Pascua de sus hijos en la escuela Lambrook, que finalizan el 17 de abril. Actualmente, no se ha anunciado ninguna fecha exacta ni compromiso.

Mientras tanto, se sabe que Kate se está recuperando en Windsor, y fuentes cercanas a la familia han señalado que han visto a la madre de tres presente en la escuela de sus hijos en las últimas semanas. “Kate ha estado en Lambrook para apoyar a los niños”, se lee en el informe, que también añade que el príncipe William animó a su hija, la princesa Charlotte, en un partido de fútbol el jueves pasado.