La realidad detrás de la inesperada foto de la princesa Kate junto al príncipe William saliendo de Windsor

El lunes pasado, unas horas después de que se hicieran públicas sus disculpas por la edición de la fotografía junto a sus hijos, la princesa Kate Middleton reapareció junto al príncipe William a las afueras del Castillo de Windsor. Esta imagen rápidamente le dio la vuelta al mundo, pues se trataba de la primera vez en meses que la pareja aparecía en público. Sin embargo, hay un curioso detalle detrás que nadie conocía, pues el fotógrafo que capturó esta comentada imagen no sabía que la princesa de Gales iba en el auto con su marido en ese momento.

©GettyImages



Los príncipes de Gales no habían sido captados juntos en varios meses.

Entrevistado por HELLO!, el fotógrafo Jim Bennett confesó que esperaba ver solo al heredero al trono rumbo al servicio del Día de la Commonwealth, en Londres. “Trabajamos un poco en Windsor y dos publicaciones nos pidieron que obtuviéramos una fotografía temprana del príncipe William yendo al servicio en la Abadía de Westminster”, explicó.

“Lo que no me di cuenta en ese momento fue que sentada junto a él, hasta que lo miramos en una computadora, ¡estaba Kate!”, reveló. La fotografía tomada por Bennett muestra a la pareja real sentada en la parte trasera de su Land Rover negro mientras viajaban desde Adelaide Cottage para salir de Windsor. De acuerdo con la publicación británica, la princesa de Gales tenía una cita privada en la capital.

©GrosbyGroup



Jim Bennett, el autor de esta foto, reveló que no se había percatado de la presencia de Kate.

“La única razón por la que tomamos a William fue porque iba a trabajar. Nos habían dado luz verde para hacerlo porque viajaba a la Abadía de Westminster”, explicó Jim. Cuando en enero se dio a conocer que Kate había sido sometida a una cirugía abdominal, el Palacio de Kensington fue claro al señalar que la princesa no regresaría a sus funciones públicas hasta después de Pascua debido al periodo de recuperación indicado por sus médicos.

Las especulaciones que han surgido sobre las fotos de Kate

Luego de que se revelara que la fotografía del Día de las Madres de la princesa Kate con sus hijos había sido editada digitalmente, se suscitaron ciertas especulaciones que pusieron en duda otras imágenes de la princesa de Gales, incluida la fotografía tomada por Bennett. Sin embargo, él defendió su autenticidad.

©@princeandprincessofwales



La princesa Kate admitió haber retocado digitalmente esta foto.

“He sido fotógrafo durante más de 40 años, era importante para nosotros porque nos pidieron que tomáramos una fotografía de William, lo cual hicimos, aunque no fue la mejor fotografía”, explicó. “En una escala del uno al diez, es probablemente la peor fotografía que he hecho en diez años, en cuanto a tomas en coche. Surgió una situación, hubo que tomarla muy rápido. Si hubiera tomado una fotografía adecuada, una buena calidad de imagen, no hay manera de que publicara una imagen tan mala como esa si no pensara que es importante”, agregó.

“La foto de William era bastante buena, simplemente sucedió que (Kate) estaba sentada a su lado, aunque no puedes distinguirla claramente, puedes ver que está mirando hacia otro lado y fue solo la confirmación por parte de la oficina de prensa que confirmó que ella estaba en el vehículo con él”, agregó.

