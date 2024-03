La princesa Kate se disculpa por la fotografía ‘amateur’ que compatió en el Día de las Madres

El Palacio de Kensington ha compartido un comunicado refiriéndose a la fotografía compartida en el marco del Día de las Madres en el Reino Unido, en la que la princesa Kate aparece con sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. El mensaje emitido por el Palacio se da un día después de que saltaran varias preguntas sobre la imagen, la cual fue alterada digitalmente. La fotografía en cuestión, capturada por el príncipe William, es la primera que se publica por parte del Palacio desde que Kate se sometió a su cirugía abdominal, en enero pasado.

©The Prince of Wales



Esta fue la imagen que usó Kate para felicitar a las madres en su día, pero la foto causó gran revuelo

En un mensaje compartido en Instagram stories desde la cuenta oficial de los príncipes de Gales, la princesa Kate comentó lo siguiente: “Como muchos fotógrafos amateur, ocasionalmente experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre”, escribió en su post, publicado en las primeras horas del lunes 11 de marzo.

©@princeandprincessofwales



El mensaje de Kate a propósito de la foto editada

Fuentes cercanas a la familia real indicaron que la princesa de Gales hizo unos pequeños ajustes a la imagen y que tanto Kate como William querían compartir una fotografía informal de su familia junta en el Día de las Madres en Reino Unido. “La familia de Gales pasó reunida el Día de las Madres y tuvieron un maravilloso día”, agregó la fuente.

La edición de la foto

La fotografía de Kate con sus tres hijos causó gran revuelo; primero, porque era la primera imagen oficial de ella compartida en las redes desde hace más de dos meses, y segundo, por las inconsistencias que presentaba. De hecho, varias agencias de noticias que habían retomado la fotografía para tenerla en su banco de imágenes se pronunciaron al respecto. Un vocero de la agencia británica PA Media se refirió a las alteraciones que presentaba la imagen: “Nos dimos cuenta de las preocupaciones sobre la imagen y anoche publicamos un informe al respecto, y dejamos claro que estábamos buscando una aclaración urgente del Palacio de Kensington sobre la imagen. En ausencia de esa aclaración, estamos eliminando la imagen de nuestra servicio de fotografía”, se lee en el comunicado.

La fotografía presenta inconsistencias, por ejemplo en la manga del suéter de la princesa Charlotte, además de que algunos usuarios señalaron que las manos de Kate lucen extrañas, mientras que el patrón del suéter de punto de Louis no luce uniforme. También señalaron que el piso que se alcanza a ver en la imagen luce extraño, entre otras cuestiones.

¿Cómo se encuentra Kate actualmente?

Esta imagen sería la primera fotografía oficial de Kate desde su cirugía en la London Clinic el pasado 16 de marzo. Dos semanas después de esto, la princesa de 42 años volvió a su hogar en Adelaide Cottage en Windsor. Se tiene previsto que la esposa del príncipe William regrese a sus labores hasta después de Pascua.

Compartiendo una actualización sobre la salud de Kate en el último número de nuestra revista hermana HELLO!, el autor de realeza, Robert Jobson, cuya nueva biografía de la princesa de Gales se publica este verano, nos dijo: “Por lo que he oído, Kate ha vuelto a adoptar una rutina y está funcionando bien, pero no quiere apresurarse. He hablado con personas cercanas a ella y creo que se está recuperando bien, pero no al cien por cien”.

Vídeo Relacionado: La Reina Camila "se tomará un breve descanso" Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.