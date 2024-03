Nueva actualización sobre la salud de Kate Middleton: ‘Está bien, pero no al 100%’

La salud de la princesa de Gales, Kate Middleton, aún sigue dando de qué hablar luego de que esta semana reapareciera en público por primera vez en dos meses. En enero, el Palacio de Kensington comunicó que la esposa del príncipe William había sido sometida a una cirugía planeada de abdomen, lo que pondría en pausa su agenda pública mientras ella se recupera en la tranquilidad de su hogar. Sin embargo, la poca información sobre su evolución postoperatoria ha desencadenado una gran preocupación entre los seguidores de la Familia Real Inglesa. En medio de la confusión, un allegado a Kate reveló nuevos detalles sobre su estado.

Robert Jobson, autor de la biografía Catherine, The Princess of Wales, reveló a nuestra publicación hermana HELLO! que la princesa se encuentra bien. “Por lo que he escuchado, Kate ha retomado una rutina y está funcionando bien, pero no quiere apresurar las cosas. He hablado con personas cercanas a ella y creo que se está recuperando bien, pero aúno no al 100%”, señaló.

En cuanto a los planes de la realeza previos a la cirugía de Kate y el diagnóstico de cáncer del Rey Carlos III, expresó: “El Rey buscaba que la familia real se centrara más en los cuatro principales y tener a dos de las personas estrella fuera de escena lo hace más difícil, así que estoy seguro de que será recibida con los brazos abiertos cuando esté lo suficientemente bien como para regresar a sus deberes reales”.

Robert aseguró que la madre de los príncipes George, Charlotte y Louis estaría “deseando que llegue ese momento”, aunque también cree que estos días en casa le han caído muy bien, pues ha podido pasar más tiempo con los niños mientras se dedica por completo a su recuperación. Para ella, este Día de las Madres, que en Reino Unido se celebrará el domingo, será diferente, pues podrá pasarlo en casa con sus pequeños como nunca.

“Puede que Kate no haya estado en la escuela ni en partidos deportivos, pero ha podido pasar mucho tiempo con sus hijos en casa durante las últimas semanas y esto sería de gran ayuda para su salud”, comentó Robert. Y concluyó´: “Su familia es absolutamente el centro de su mundo, por lo que poder tener a George, Charlotte y Louis en casa con ella sin duda le ha levantado el ánimo”.

El esperado regreso de Kate Middleton a la vida pública

Este lunes, Kate fue vista a las afueras del Palacio Windsor. La princesa iba acompañada de su mamá, Carole Middleton, quien conducía un auto negro mientras Kate iba de copiloto y con ocultando su mirada detrás de un par de gafas negras. Por ser la primera vez que se le ve en público desde diciembre pasado, y también desde la cirugía, se especuló que pronto regresaría a cumplir con sus deberes oficiales. Al principio, el Palacio de Kensington se refería a que la princesa retomaría sus labores después de la Pascua, y también se había dicho que reapareciera a principios de junio para el Trooping the Colour.

Desafortunadamente para los fans de Kate, la princesa no estará en el desfile anual, ya que, horas después de que el ejército británico diera a conocer que la princesa de Gales asistiría a un evento previo del Trooping the Colour, se eliminó la noticia del sitio web de la división militar a cargo del evento.

Vídeo Relacionado: El Rey Carlos III: Muy conmovido por el apoyo tras su diagnóstico de cáncer Loading the player...