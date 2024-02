El príncipe William reaparece en medio de los rumores sobre la salud de Kate Middleton

El príncipe William ha reaparecido este 29 de febrero en la sinagoga de Marble Arch, en Londres, dos días después de haberse ausentado al servicio religioso en memoria de su padrino, el fallecido rey Constantino II de Grecia. El evento, que tuvo lugar en la capilla de St. George en el Castillo de Windsor, contó con la asistencia de varios royals, sin embargo la ausencia de William fue bastante comentada. De acuerdo con el palacio, el príncipe habría faltado al evento solemne por “motivos personales”. El hecho de no haber ido al servicio dio de qué hablar, por lo que el Palacio de Kensington desmarcó la ausencia de William con la salud de Kate, indicando que ninguna de estas dos cuestiones tenían relación.

El príncipe William en la sinagoga Marble Arh

Este martes, el príncipe de 41 años se reunió con jóvenes embajadores del Holocaust Educational Trust, quienes son defensores contra el odio y el antisemitismo, en la sinagoga Western Marble Arch. Durante su discurso, el hijo del rey Carlos III, hizo mención de su esposa; eso sí, no compartió detalles sobre su salud, únicamente se refirió a lo “preocupados” que están los dos por lo dividida que está la sociedad hoy en día.

“Los prejuicios no tienen lugar en la sociedad. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Quiero que todos sepan que pueden hablar sobre ello y sus experiencias. Tanto Catherine como yo estamos extremadamente preocupados sobre el aumento del antisemitismo del que ustedes han hablado esta mañana y lamento mucho si alguno de ustedes ha tenido que experimentar eso. No tiene lugar... es por eso que estoy aquí hoy para reafirmales a todos, que a la gente le importa y la gente escucha y no podemos dejar que eso pase”.

El príncipe William con los jóvenes del Holocaust Educational Trust

Los jóvenes, de todos los orígenes y religiones, han participado en el proyecto Lecciones de Auschwitz del Holocaust Educational Trust. Los participantes aprenden sobre la historia del Holocausto y visitan el antiguo campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Al final del proyecto, los chicos comparten las lecciones del pasado con sus compañeros y comunidades, además de asegurarse que el odio sea denunciado, donde sea que se encuentre.

La agenda de William continuará y cerrará la semana con una visita a Gales en el marco del día de St. David, el viernes 1° de marzo.

‘Sigue estando bien’

Luego de se diera la ausencia de William del servicio religioso, se dio a conocer nuevos detalles sobre el estado de salud de la princesa de Gales. A través de nuestra revista hermana HELLO! se dio a conocer información directa del Palacio de Kensington, en la que se aseguraba que la princesa “sigue estando bien”.

La última vez que Kate Middleton se dejó ver públicamente fue en la Navidad de 2023, cuando acudió al servicio religioso con la familia real en Sandringham, en la iglesia St. Mary Magdalene. Tres semanas después, la madre de los príncipes George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, celebró su cumpleaños 42, el 9 de enero. Y casi una semana después, se dio su ingreso a The London Clinic para someterse a una cirugía abdominal planificada. Se espera que Kate regrese a sus funciones hasta después de Pascua, mientras tanto, el palacio aseguró que solo estarían proporcionando información puntual cuando fuera algo significativo.

