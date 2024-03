Kate Middleton reaparece en medio de su recuperación al lado de sus tres hijos

En medio de la incertidumbre que ha causado el hermetismo en torno a la salud de Kate Middleton, quien el pasado 16 de enero fue sometida a una cirugía abdominal, la Princesa de Gales ha reaparecido públicamente en medio de una fecha sumamente significativa. Este 10 de marzo se celebra el Día de las Madres en el Reino Unido, por lo que para conmemorar esta ocasión Kate se ha dejado ver en un nuevo retrato en el que se le observa rodeada de sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, en una postal tomada por el mismo Príncipe William.

©GettyImages



La Princesa de Gales fue somentida a una cirugía el pasado 16 de enero

La esperada reaparición de Kate

A través del perfil que los príncipes de Gales comparten en Instagram se ha públicado la entrañable fotografía en la que se puede ver a una sonriente Kate sentada en un jardín y rodeada de sus tres hijos, quien al igual que su mamá, posan de lo más sonrientes para lente de su padre, quien ha sido el encargado de capturar este instante tan especial, según se ha revelado en la publicación.

Además de la fotografía, ha sido la misma Kate quien ha utilizado esta ocasión para agradecer por las muestras de cariño que ha recibido a lo largo de las últimas semanas, pero también para felicitar a todas las mamás del Reino Unido en su día. “Gracias por sus amables deseos y continuo apoyo en estos últimos dos meses”, expresó la Princesa en las primeras líneas de su mensaje. “Deseando un feliz Día de las Madres a todos”, finalizó Middleton, firmando su mensaje con la inicial de su nombre de pila.

©@princeandprincessofwales



Con este retrato, Kate ha deseado feliz Día de las Madres a todos

¿Cómo se encuentra Kate tras su cirugía?

Hace unos días, Robert Jobson, autor de la biografía Catherine, The Princess of Wales, sostuvo una charla con nuestra publicación hermanaHELLO! en la que se refirió a la salud de Kate. “Por lo que he escuchado, Kate ha retomado una rutina y está funcionando bien, pero no quiere apresurar las cosas. He hablado con personas cercanas a ella y creo que se está recuperando bien, pero aúno no al 100%”, señaló.

Por otro lado, Jobson habló de cómo a pesar de que la Princesa de Gales ha optado por un perfil bajo tras su cirugía, se ha enfocado en su familia al 100. “Puede que Kate no haya estado en la escuela ni en partidos deportivos, pero ha podido pasar mucho tiempo con sus hijos en casa durante las últimas semanas y esto sería de gran ayuda para su salud”, comentó Robert. Y concluyó´: “Su familia es absolutamente el centro de su mundo, por lo que poder tener a George, Charlotte y Louis en casa con ella sin duda le ha levantado el ánimo”.

©GettyImages



La esposa de William se ha enfocado en su familia

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez 'nunca planeó' volver con Ben Affleck Loading the player...