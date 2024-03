Esto es lo que la princesa de Gales le ha dicho a sus hijos sobre su tratamiento contra el cáncer

La princesa de Gales ha asegurado a sus hijos que ella va a estar bien. El viernes 22 de marzo la madre del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis reveló que está recibiendo un tratamiento de quimioterapia preventiva, luego de los resultados de su cirugía abdominal, los cuales arrojaron que había cáncer. En un video difundido por el Palacio de Kensington, Catherine dijo lo siguiente: “Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”.

©GettyImages



Los príncipes de Gales están cuidando de la privacidad de sus hijos

Compartiendo un poco sobre lo que les ha comunicado a sus hijos, la princesa agregó: “Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”.

La princesa de Gales también apuntó que el hecho de tener a su esposo a su lado ha sido de gran apoyo. “Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que muchos de ustedes han mostrado. Significa mucho para ambos”.

©BBC Studios



El Palacio de Kensington compartió un video de la princesa, explicando su condición

HOLA! USA tiene endedido que Sus Altezas Reales querían poder decírselo a sus hijos en el momento adecuado para ellos y permitirles comprender y procesar la noticia antes de que se hiciera pública. George, Charlotte y Louis están actualmente fuera de la escuela durante sus vacaciones de Pascua.

La madre de tres comenzó su tratamiento a finales de febrero, mientras que a principios de ese mes, el 5 de febrero, el suegro de la princesa, el rey Carlos, comenzó su tratamiento después de que le diagnosticaran cáncer. En su mensaje en video, Catherine dijo: “En este momento, también pienso en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”.