Reportan que empleado de hospital intentó acceder al historial médico de Kate

Al menos un trabajador del hospital donde la princesa de Gales tuvo su cirugía abdominal a inicios de este año fue sorprendido intentando acceder a los registros médicos de Kate, de acuerdo con el tabloide inglés The Mirror. El medio informó que The London Clinic inició una investigación sobre las afirmaciones en las que se asegura que “la confidencialidad de Su Alteza Real fue vulnerada mientras ella era paciente” en el hospital en enero.

The Mirror dio a conocer que un empleado del hospital en el que Kate fue operada, intentó acceder a los archivos privados de la princesa

Una fuente le dijo a The Mirror que “altos jefes del hospital” se comunicaron con el Palacio de Kensington después de que se les informó sobre el incidente. La fuente dijo: “Esta es una violación de seguridad importante e increíblemente dañina para el hospital, dada su reputación intachable en el tratamiento de miembros de la Familia Real. Los altos jefes del hospital se pusieron en contacto con el Palacio de Kensington inmediatamente después de que se les informó del incidente y aseguraron al palacio que se llevaría a cabo una investigación completa. Todo el personal médico quedó completamente conmocionado por las acusaciones y está afectado de que un colega de confianza pudiera haber sido responsable de tal abuso de confianza y ética”.

En respuesta a la cobertura de esta noticia, Al Russell, CEO de The London Clinic, lanzó un comunicado este miércoles 20 de marzo. “Todos en The London Clinic somos muy conscientes de nuestros deberes individuales, profesionales, éticos y legales con respecto a la confidencialidad del paciente. Estamos muy orgullosos de la excelente atención y discreción que pretendemos brindar a todos nuestros pacientes que confían en nosotros todos los días”, dijo.

Acerca de la seguridad que emplean para cuidar la información de los pacientes, el CEO de la clínica explicó: “Contamos con sistemas para monitorear la gestión de la información del paciente y, en caso de cualquier incumplimiento, se tomarán todas las medidas investigativas, regulatorias y disciplinarias apropiadas”, continuó. “No hay lugar en nuestro hospital para aquellos que intencionalmente violan la confianza de cualquiera de nuestros pacientes o colegas”.

La princesa de Gales fue ingresada el 16 de enero para una cirugía abdominal ya planeada. Trece días después, el 29 de enero, el palacio anunció que la princesa Kate había dejado el hospital para volver a su hogar en Windsor, donde continuó con su recuperación. A más de dos meses de su cirugía, la madre de tres fue captada al lado del príncipe William el sábado pasado en una granja local en Windsor. Esta aparición marca la primera vez de Kate Middleton captada en video desde su operación.

Los príncipes de Gales fueron captados el pasado fin de semana en una granja local

Un espectador en la tienda de la granja le dijo a The Sun: “Después de todos los rumores que habían circulado, me quedé atónito al verlos allí”. “Kate estaba de compras con William y se veía feliz y bien”, agregó el espectador. “Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente sana como para ir de compras”.

En cuanto a su regreso a las actividades públicas, el palacio ha dicho anteriormente que “es poco probable que la princesa regrese a sus funciones públicas hasta después de Pascua”.