La princesa Charlene compartió que, a pesar de no vivir su recuperación en Mónaco, el amor de su familia a la distancia era su gran fortaleza: “Mis conversaciones diarias con Alberto y mis hijos me ayudan enormemente a mantener el ánimo en alto, pero extraño estar con ellos. Fue especial que mi familia me visitara en Sudáfrica y fue realmente maravilloso verlos. No puedo esperar para reunirme con ellos”, se leía en su comunicado.