Mette-Marit de Noruega se solidariza con la princesa Kate en medio del momento que atraviesa

Desde que la princesa de Gales diera a conocer su condición médica, el pasado viernes 22 de marzo, ha recibido un sinfín de muestras de afecto de todas partes del mundo, incluyendo celebridades de Hollywood y líderes mundiales. En medio de esta ola de afecto, tras compartir que fue diagnosticada con cáncer, la princesa Mette-Marit de Noruega tuvo un gesto hacia Kate. En el video compartido a través de la cuenta oficial de los príncipes de Gales, se cuentan por millones las interacciones, oraciones y buenos deseos. Y entre ellos, destaca el ‘me gusta’ de Mette-Marit de Noruega. El príncipe Abdul Mateen de Brunei también reaccionó al post.

©GettyImages



Los príncipes de Noruega con la princesa Kate

En el video, Kate detalló lo duros que han sido los últimos meses para ella y su familia. “En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa”, dijo.

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento. “Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo”.

©GettyImages



Kate Middleton y Mette-Marit en 2018

El video fue publicado el día que los tres hijos de William y Kate comenzaron sus vacaciones escolares de Pascua, para aprovechar el receso y protegerlos de la cobertura de la salud de su madre. La princesa Kate agregó: “Me tomó tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos tomó tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien”. La madre de los pequeños príncipes reiteró: “Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”.

Los líderes políticos de todo el mundo han expresado su simpatía y apoyo a Kate, y el primer ministro Rishi Sunak elogió su “tremenda valentía” por hablar. También afirmó que la princesa había sido “tratada injustamente” y “sometida a un intenso escrutinio” en las últimas semanas y pidió que se le diera privacidad para concentrarse en su recuperación y estar con su familia.

Las palabras de apoyo también llegaron de los duques de Sussex, quienes dijeron: “Deseamos salud y curación para Kate y su familia, y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz”. La forma de cáncer que padece Kate no ha sido revelada, pero se sabe que ya comenzó un tratamiento de “quimioterapia preventiva” a finales de febrero y se dice que tiene una mentalidad positiva para su recuperación y está de buen humor, describiéndose a sí misma como “bien y fortaleciéndose cada día”.