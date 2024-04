Comparten nueva foto tomada por la princesa Kate: un lindo retrato del príncipe Louis

El príncipe Louis posó para su madre, la princesa de Kate, en una nueva fotografía publicada con motivo del sexto cumpleaños del pequeño royal. Usando una camisa a cuadros y descalzo, el hermano menor del príncipe George y la princesa Charlotte fue fotografiado mostrando su característica sonrisa ante la cámara, mientras se encontraba acostado sobre una manta en el césped.

©The Princess of Wales



La fotografía del príncipe Louis tomada por su madre, la princesa Kate.

Este adorable retrato, compartido en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales, estuvo acompañado por una breve, pero sentida felicitación: “¡Feliz sexto cumpleaños, príncipe Louis! Gracias por todos los amables deseos de hoy”. Aparentemente esta fotografía fue tomada durante los últimos días de la familia en Windsor.

No es para nada raro que el príncipe William y la princesa Kate compartan una imagen de este tipo, pues anteriormente han publicado fotos de sus hijos en la víspera de sus respectivos cumpleaños.

De acuerdo con la agencia de noticias PA “se dice que William y Kate son conscientes del hecho de que pidieron privacidad durante la recuperación de la princesa, pero querían compartir la fotografía en las redes sociales como una forma de agradecer a quienes enviaron deseos de cumpleaños”.

©GettyImages



Louis es el menor de los hijos de los príncipes de Gales.

Esta foto de Louis no está editada, y su publicación ocurre semanas después del revuelo que causó una fotografía, tomada por el príncipe William, que fue retocada de manera digital. Kate se disculpó por la “confusión” causada por una imagen compartida con motivo del Día de las Madres en el Reino Unido. “Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición”, admitió la princesa. “Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre. C”, expresó entonces la madre de tres.

©The Prince of Wales' via Instagram/PrinceandPrincessofWales



Kate se disculpó por la ‘confusión’ que generó esta foto con sus hijos.

Louis y sus hermanos, de vuelta a su rutina

Louis y sus hermanos mayores regresaron recientemente a la escuela después de las vacaciones de Pascua. Mientras estaban en este descanso, Kate reveló que estaba recibiendo quimioterapia preventiva. En un mensaje en video publicado el 22 de marzo, la princesa reveló que las pruebas después de su cirugía abdominal de inicios de este año encontraron que había cáncer.

“Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo”, expresó entonces la princesa de Gales. “Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”.

Kate agregó: “Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”.