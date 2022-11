Meghan Markle revela una de las comidas favoritas de sus hijos, ¡no imaginas cuál es!

Aunque Meghan Markle no suele compartir fotos o actualizaciones de sus hijos Archie y Lilibet, es gracias a su podcast Archetypes, en donde nos obsequia los detalles de su vida familiar. Esta semana en especial, en el episodio The Audacity of the Activist with Jameela Jamil and Shohreh Aghdashloo, la esposa del príncipe Harry habló sobre la dieta que siguen los pequeños de tres y un año, y es que es debido a su influencia que los pequeños disfrutan de las comidas más naturales en casa.

©Alexi Lubomirski





“A veces no te das cuenta del valor nutricional de la comida. Por suerte, a mis hijos les encantan las verduras”, contó en el programa, en donde tocaron el tema de los productos que día a día interfieren para llevar un estilo de vida más saludable.

Las palabras de Meghan confirman las suposiciones de muchos de sus allegados y seguidores, quienes conocieron su blog The Tig, en el que además de publicar sus viajes más altruistas, compartía algunas recetas de comida orgánica y saludable, una dieta que ha seguido desde tiempo atrás y que ahora es la favorita de sus pequeños.

©Misan Harriman





Con su residencia en Montecito, California, Meghan tiene a la mano varios proveedores y productos orgánicos con los que se asegura de que sus hijos lleven una dieta balanceada, saludable y alta en valor nutricional. Incluso para los días que desea no cocinar y salir a comer en familia, hay una gran oferta de restaurantes orgánicos con las que puede estar tranquila de que los nietos del a reina Isabel II sigan con su línea de alimentación.