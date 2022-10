Meghan Markle recuerda sus días como ‘la chica del maletín en ‘Deal or no Deal’

Meghan terminó abandonando el programa. “Como dije, estaba agradecida por el trabajo, pero no por cómo me hizo sentir. Lo cual... no fue inteligente. Y por cierto, estaba rodeada de mujeres inteligentes en ese escenario conmigo. Pero ese no era el enfoque de por qué estábamos allí. Y terminaría yéndome con este hueco en el estómago, sabiendo que era mucho más de lo que se representaba en el escenario”, admitió. “No me gustaba sentirme forzada a ser todo apariencias y poca sustancia. Y así fue como me sentí en ese momento, siendo reducido a este arquetipo específico”.

Meghan entrevistó a Paris Hilton en el sexto episodio de Archetypes, que se lanzó el 18 de octubre. La duquesa rompió las etiquetas de “tonta” y “rubia tonta” con la estrella de The Simple Life. Al final del episodio, Meghan confesó que estaba “avergonzada de admitirlo” que tenía un “juicio sobre Paris” y que no le gusta “tener juicio”. La madre de Archie y Lilibet indicó: “Lamento haberla juzgado, no la conocía. Y como le aseguré, no estaba buscando un momento para ‘atraparla’, sino que estaba buscando un momento de ‘te entiendo’. Como en el verdadero tú. Y creo que lo hicimos”.

