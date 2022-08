Meghan Markle se pronuncia sobre la distante relación entre el príncipe Harry y su padre

A unos días de su regreso a Reino Unido y del 25° aniversario luctuoso de la princesa Diana, Meghan Markle ha reaparecido con una nueva entrevista, en la que ha hablado sobre su nueva vida en Estados Unidos al lado del príncipe Harry, a dos años de dejar la Familia Real británica. En esta conversación con The Cut, la duquesa de Sussex también dejó ver que la tensa situación que prevalece entre su esposo y su suegro, el príncipe Carlos, pues asegura que, de cierta forma Harry siente que ha perdido a su padre.

©WireImage



Meghan Markle y el príncipe Harry se deslindaron de sus deberes reales en enero de 2022

Meghan, quien se ha convertido en ‘La reina de Spotify’ con el exitoso estreno de su podcast Archetypes, contó en esta entrevista como la relación con sus padres se ha visto afectada gracias a los reportes de la prensa sensacionalista. En el caso específico de ella, Meghan y su padre, el señor Thomas Markle, tienen fracturada su relación luego de que este filtrara algunas de sus conversaciones a los tabloides. De hecho, la ruptura entre padre e hija se dio después de la boda en 2018, a la cual por cierto, Thomas no pudo acudir por problemas de salud.

En el caso de Harry, la relación con su padre se enfrió luego de que ellos tomaran la decisión de dejar la Familia Real y establecerse en Norteamérica. “Harry me dijo: ‘Perdí a mi papá en este proceso’”, dijo a The Cut. En marzo de 2021, durante una entrevista que los Sussex coincidieron a Oprah Winfrey, el propio Harry compartió a Oprah que su padre no atendía a sus llamadas y que dejó de ayudarlos económicamente.

©WireImage



El príncipe Carlos y su hijo, Harry, no tienen la misma comunicación que antes

A pesar de estar ante un complejo escenario respecto a la relación entre su marido y el padre de este, Meghan no pierde la esperanza de que algún día se reconcilien y dejen atrás las diferencias. “No tiene que ser lo mismo para ellos que para mí, pero es su decisión”, dijo, haciendo referencia a la nula comunicación entre ella y su padre.