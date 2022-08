Carlos Rivera, de luto por el fallecimiento de su padre

La alegría de Carlos Rivera en su etapa de recién casado con Cynthia Rodríguez se vio opacada este fin de semana con la noticia más triste que pudo haber recibido. su padre, José Gonzalo Gilberto Rivera falleció el sábado por la noche, una lamentable noticia que fue confirmada por el alcalde del Municipio de Huamantla en Tlaxcala, México.

©@_carlosrivera



Carlos Rivera y su papá, José Gonzalo Gilberto Rivera

“Lamento mucho el sensible fallecimiento del señor José Gonzalo Gilberto Rivera, padre de nuestro paisano Carlos Rivera. Expreso mis más sinceras condolencias a él, y por supuesto, a su familia y amigos. Deseando que puedan pronto encontrar consuelo para esta lamentable pérdida”, se puede leer junto a la esquela publicada en las redes sociales del regidor.

Según varios medios, el señor habría sufrido un ataque al miocardio. Los médicos habrían llegado al llamado de emergencia, pero no lograron salvarle la vida, informa El Sol de Tlaxcala. Fiel a su convicción de mantener su vida personal en privado, el artista mexicano no ha hecho comentarios al respecto.

Ese mismo día, el intérprete de Que lo Nuestro se Quede Nuestro se encontraba de gira promocional en España. Horas antes del terrible suceso, publicó en su perfil de Instagram una convivencia con algunos de sus fans, a quienes cariñosamente llama “Riveristas”.

El cantante de 36 años había salido de una entrevista en la radiodifusora Cadena Dial, en donde se le vio muy sonriente. “Tan solo unas horas después del bonito día que vivimos este sábado con el cantante, que se convertía en el padrino de Dial Tal Cual en su inicio de temporada. Una vez más, la vida haciendo de las suyas…”, escribió el medio lamentando lo sucedido.

Un par de semanas atrás, durante su luna de miel, el corazón Carlos recibía otra lamentable noticia por el fallecimiento de su mascota, Bono Bonito.

Una relación de lo más especial

El 14 de agosto, tan sólo una semana antes de su fallecimiento, José Gonzalo había acompañado a Carlos Rivera en el lanzamiento de su tema Te soñé, Tlaxcala, ayudando con la decoración del clip. Carlos Rivera y su padre eran bastante unidos, a pesar de que durante la infancia del cantante no convivieron mucho. Él mismo lo contó a su público durante uno de sus conciertos: “Cuando yo era niño se separó de mi mamá y tal vez no lo vi tanto como me hubiera gustado. Cuando crecí cambió nuestra dinámica, se convirtió en mi mejor amigo y en esa persona que está conmigo, pregunta en qué me apoya, en qué me ayuda”.