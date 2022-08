Cynthia Rodríguez confirma que se casó con Carlos Rivera, ¿están esperando bebé?

Tras varios meses de especulaciones y una avalancha de comentarios sobre su vida sentimental, Cynthia Rodríguez se animó a hablar sobre su estado civil con Carlos Rivera. Y es que la conductora de televisión confirmó en el programa Venga la Alegría (Azteca TV) lo que todos esperaban escuchar: que sí se casó con el afamado cantante. Luego de pasar dos meses en Europa y disfrutar de una inolvidable luna de miel, la cantante contó algunos detalles de su enlace y el gran momento que está viviendo junto a su ahora esposo.

©@cynoficial



Son casi nulas las fotos que Carlos y Cynthia comparten juntos, debido al hermetismo con que manejan su relación

“Estoy feliz, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas, de verdad estoy muy contenta, creo que hay cosas que no se pueden ocultar y creo que el amor y la felicidad son de esas cosas que no se pueden ocultar”, expresó en el show rodeada de sus excompañeros de trabajo.

Aunque resaltó que la discreción siempre ha sido el aliado de ambos para cuidar su noviazgo, Cynthia reveló que la boda se llevó a cabo con la presencia de sus padres y los de Carlos. “Fue como tenía que ser, con las personas que tenía que ser en ese momento, y fue un sueño… no voy a dar los detalles porque somos bastante discretos en ese tema, pero sí quería contarles y compartirles que sí, estamos felices, en la mejor etapa de nuestras vidas”, explicó.

Sobre la imagen que recorrió en los medios junto al papa, comentó que se siente muy afortunada de haber concretado un gran anhelo que compartía junto a Carlos.

“Maravilloso estar frente al Papa. Frente al Santo Padre; además recibir esa bendición yo creo que nos va a acompañar toda la vida, son de esos momentos mágicos que se quedan para siempre, fue un momento hermoso, lo soñábamos, nos dio unas palabras súper bonitas, eso se va a quedar para siempre para toda la vida”, señaló.

¿Bebé a bordo?

Otra de las grandes preguntas y dudas que expresaron sus compañeros de set era saber si tanto Cynthia como Carlos están a la espera de su primer bebé; y por ello, la también cantante aprovechó la oportunidad para hablar sobre el tema.

“Todavía no, no, también creo que hay cosas que se tienen que compartir y no, no estoy embarazada, se los digo con todo el corazón al público, que yo sé que nos aman, que me quieren tanto y que se emocionan cuando ven que estoy un poquito abultada, yo les digo ‘es panza normal’, todavía no […] esperamos que se nos cumpla este año y cuando eso suceda se van a dar cuenta por nosotros”, recalcó.

