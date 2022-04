Carlos Rivera le canta a mamá, Fonseca nos presenta su nuevo álbum y Pedro Capó pone la fiesta

Alex Hoyer - Dementes

Luego de tomarse un tiempo para desarrollar su sonido y perfeccionar su estilo como cantautor, Alex Hoyer nos presenta el tema que lleva por título Dementes, en donde apostó por cantarle al amor y a todas esas emociones que nos hace sentir, esa adrenalina que sentimos al saber de esa otra persona así esté del otro lado del mundo; y cómo nos sentimos incompletos cuando no la tenemos a nuestro lado.

Carlos Rivera - Eres Tú (Mamá)

El cantante nos conmueve con este tema que escribió a los 16 años, especialmente para su mamá. “No tenía dinero para comprarle un regalo a mi mamá así que se me ocurrió escribirle una canción y el mejor lugar para cantársela era el festival de Día de las Madres, ella era maestra y regularmente no podía ir a verme porque los festivales de su escuela coincidían, pero esa vez le pedí que hiciera todo lo posible para sorprenderla. Desde ese día y hasta ahora se la canto, si no estoy con ella lo hago por teléfono. Después de 20 años por fin pude grabarla, ahora no sólo es para mi mamá sino para todas”, recordó el cantante.