Como mencionamos, durante una videollamada con un pequeño de nombre Henry, el príncipe Harry contó ese detalle tan curioso. “Yo también me llamo Henry. Pero todos me llaman Harry, no tengo idea de por qué”, reveló, dejando a todos asombrados. Su nombre real es Henry Charles Albert David. Así es, lleva por segundo nombre el de su padre, el hoy rey Carlos III.