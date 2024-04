Meghan Markle se convierte en una cuentacuentos a su paso por un hospital infantil

La duquesa de Sussex ha conquistado los corazones de los pequeños pacientes, quienes se deleitaron con su forma de contar historias. Meghan Markle visitó el Hospital Infantil de Los Ángeles (CHLA, por sus siglas en inglés) el pasado jueves, donde leyó para los niños los cuentos Rosie the Riveter, Pete the Cat y I Saw A Cat. En un video que ha circulado por las redes, se aprecia a la mamá de Archie y Lilibet conviviendo con los pequeños, entre cantos y juegos. Al final de la lectura de Pete the Cat, Meghan exclamó: “Esta fue una muy buena elección, amigos”.

©GrosbyGroup



Meghan Markle en su faceta de contadora de cuentos

Para la sesión de lectura, Meghan se dejó ver con un vestido floral de Oscar de la Renta, y posó para las cámaras al lado de los pacientes. La Duquesa también se encontró con algunos miembros del staff del hospital, el cual se ubica a unos 90 minutos de su casa en Montecito, donde vive con el príncipe Harry y sus dos hijos.

Meghan formó parte de Literally Healing del Hospital Infantil de Los Ángeles, un programa de lectura que regala a las familias del centro médico más de 65 mil anualmente y brinda una oportunidad única para promover la alfabetización, además de apoyar y fortalecer a las familias de los pacientes a través de recursos literarios terapéuticos adicionales.

El programa, a su vez, forma parte de la campaña mensual Make March Matter, en la que se realiza una recaudación de fondos anual que “une a celebridades, empresas y la comunidad en general en apoyo de su misión de crear esperanza y construir futuros más saludables”. De hecho, otras celebridades como Demi Lovato también se sumaron al programa con causa, visitando a los jóvenes pacientes del hospital.

Su faceta como autora de un libro infantil

Meghan Markle no es ajena a la actividad de narrar cuentos, ya que en junio de 2021 lanzó el libro infantil The Bench. Meghan reveló que su esposo Harry y su primogénito, Archie, fueron la inspiración detrás del dulce cuento. Apenas un par de meses después de su lanzamiento, la Duquesa leyó The Bench a un grupo de alumnos de segundo grado en una escuela de Harlem cuando Harry y Meghan realizaban un viaje de dos días por Nueva York.