Meghan Markle y el príncipe Harry reaccionan al diagnóstico de la princesa Kate

Meghan Markle y el príncipe Harry tienen en sus pensamientos a su cuñada, la princesa de Gales, mientras esta hace frente a su diagnóstico médico. El duque y la duquesa de Sussex dieron una declaración luego de que Kate hiciera el anuncio sobre su pacecimiento, este viernes. “Deseamos salud y sanación para Kate y su familia, y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz”, dijeron Meghan y Harry.

©GettyImages



Meghan y Harry enviaron su apoyo con un mensaje

Por su parte, el rey Carlos III— quien fue diagnosticado con un cáncer a inicios de este año— también expresó su apoyo a su nuera, la princesa de Gales. Un portavoz del Palacio de Buckingham dijo que Su Majestad está “muy orgulloso de Catherine por su valentía al hablar como lo hizo” y que el Rey ha “permanecido en estrecho contacto con su amada nuera durante las últimas semanas”. Tanto el rey Carlos como la reina Camilla “continuarán ofreciendo su amor y apoyo a toda la familia en este momento difícil”.

En un mensaje en video publicado este 22 de marzo, la princesa de Gales reveló que las pruebas después de su cirugía abdominal mayor, a la que se sometió en enero, encontraron que había cáncer.

“Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”, compartió. “Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”.

Catherine explicó que ha tomado tiempo explicarles esta situación al príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis “de una manera apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien”.

“Como les he dicho; Estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”, añadió la Princesa.

HOLA! USA tiene entendido que Sus Altezas Reales querían poder decírselo a sus hijos en el momento adecuado para ellos y permitirles comprender y procesar la noticia antes de que se hiciera pública. George, Charlotte y Louis están actualmente fuera de la escuela durante sus vacaciones de Pascua. En su video, la princesa de Gales también apuntó que el hecho de tener a su esposo a su lado ha sido de gran apoyo. “Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que muchos de ustedes han mostrado. Significa mucho para ambos”.

©BBC Studios



Kate dio a conocer su diagnóstico médico el viernes 22

Para concluir su mensaje, la princesa de Gales pidió privacidad y comprensión ante el escenario que ella y su familia enfrentan, además de solidarizarse con aquellos que están atravesando por una situación similar. “Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo. En este momento pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”.