El conmovedor mensaje de James Middleton para su hermana Kate, la Princesa de Gales

James Middleton ha escrito un conmovedor mensaje de apoyo a su hermana mayor, la Princesa de Gales. Tras la publicación del mensaje en vídeo de Kate Middleton este viernes, su hermano menor recurrió a su cuenta personal de Instagram para compartir una foto de ambos cuando eran niños.

“A lo largo de los años, hemos escalado muchas montañas juntos. Como familia, también escalaremos esta contigo ⛰️❤️”, subtituló la foto, que muestra a un joven James mirando a la cámara con Kate detrás de él.

James ha revelado en el pasado que tanto Catherine como su hermana Pippa Middleton han estado ahí para él en tiempos difíciles. En un artículo para The Sunday Times de 2023, James escribió: “Mis hermanas asistieron a algunas de mis sesiones de terapia. Siempre han estado ahí en los momentos difíciles y estuvieron a mi lado también en los momentos más difíciles. Por eso, estaré eternamente agradecido”.

El sorpresivo anuncio de Kate Middleton

La Princesa de Gales reveló en un mensaje a través de un vídeo este 22 de marzo de 2024 que en las pruebas después de su cirugía abdominal, a la que se sometió en enero, encontraron que había cáncer. “Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento. Por supuesto, esto fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, dijo la esposa del príncipe William.

“Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, continuó la Princesa.

La madre de tres de losherederos al trono británico comenzó un tratamiento de quimioterapia preventiva a finales de febrero. Un portavoz del Palacio de Kensington ha dicho que la Princesa de Gales “regresará a sus funciones oficiales cuando su equipo médico le autorice a hacerlo”. Se dice que Su Alteza Real está “de buen humor y concentrada en recuperarse por completo”.