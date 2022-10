Meghan Markle revela si le gustaría que sus hijos fueran actores

La actuación ha sido un eje fundamental en la vida de Meghan Markle, pues antes de convertirse en la duquesa de Sussex, tenía ya una exitosa carrera en la televisión. Sin embargo, aunque está agradecida por las experiencias y aprendizajes que obtuvo en sus tiempos como actriz -incluido su paso por Deal or no Deal-, la esposa del príncipe Harry está convencida de que esta etapa ya terminó para ella. Así lo ha confesado recientemente, y no sólo eso, sino que también ha revelado cuál sería su reacción si en el futuro sus hijos quisieran seguir sus pasos en la pantalla.

Meghan lleva una vida tranquila en California

Ha pasado un tiempo desde que Meghan se alejó de los sets de grabación, pues ahora su vida está en Montecito, California, junto a Harry y sus pequeños Archie y Lilibet. “La industria ha cambiado bastante desde que yo formé parte de ella”, dijo la duquesa de Sussex en una entrevista reciente para la revista Variety.

“Dejé Suits justo después del episodio 100, en 2018. No pensé que volvería a estar en la industria del entretenimiento. Pero toda la cultura ha cambiado”, confesó. Meghan respondió a uno de los grandes cuestionamientos que ha girado en torno a ella desde que decidió poner distancia, junto a su marido, de la familia real británica: ¿Volverá a actuar? “No, ya terminé. Supongo que nunca digas nunca, pero mi intención es absolutamente no hacerlo”, respondió.

Meghan dice no estar interesada en regresar a la actuación

La exactriz, quien hoy dedica gran parte de su tiempo a su fundación Archwell así como a su podcast Archetypes, dejó claro que no tiene nada en contra con la actuación como estilo de vida, y la mejor prueba de ello es que aseguró que apoyaría a sus hijos si en un futuro quisieran convertirse en actores.