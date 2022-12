Natalia Jiménez demanda al padre de su hija: ‘Estoy luchando por ella’

Natalia Jiménez continúa en la lucha interminable para que su exesposo, Daniel Trueba, permita que la hija de ambos viaje con ella a México. Desde su divorcio, el cual dio a conocer en enero de 2021, la cantante está inmersa en una problemática con su ex, ya que este se niega a que Alessandra de, seis años, viaje a México con su madre. En el país azteca, Natalia tiene familia y amigos, además de que constantemente tiene proyectos en dicho lugar y al mismo tiempo suele vacacionar en él. Debido a la negativa de su exmarido para que la niña acompañe a su madre en estos viajes a México, Natalia tuvo que tomar acciones legales.

Natalia Jiménez presentó una demanda civil contra Daniel Trueba

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de temas como El Sol no Regresa, dio a conocer las medidas que tomó, con la esperanza de que la resolución del caso salga a su favor y así poder llevar a su hija a conocer México, país que se ha convertido como su segundo hogar.

“Como saben, llevo ya un tiempo queriendo que mi exmarido deje viajar a mi hija conmigo a México, y pues me lo ha denegado todo este tiempo. No me ha dejado otra opción más que presentar una demanda civil”, expresó la cantante a través de un video compartido en su perfil de Instagram.

“Les pido me tengan en sus oraciones”, agregó la cantautora. “Para mí no hay nada más importante que poder viajar con mi hija. El hecho de que ella no pueda venir conmigo significa muchos días al año que no puedo pasar con ella y que él se la queda”.