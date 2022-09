Natalia se refirió a un reciente concierto que dio en Miami, donde presentó a su hija en el escenario, mientras ella entonaba en tema Algo Más, el cual ahora tiene un nuevo sentido para ella. “¿Sabes, Ale? Esa canción la escribí una noche Ciudad de México. Una noche estaba sentada en un bar con unos amigos y me vinieron, como un relámpago a la cabeza, la melodía y el resto de la canción. ¡Pum! Así como si nada. La canción la escribí paras un novio muy tonto que nunca se la aprendió. Gracias a esta canción, supe lo que era tener una canción escrita por mí en el número 1 muchas semanas”.

“El caso es que no fue hasta que me convertí en tu mamá que yo me di cuenta de que esa canción tenía un sentido más profundo para mí, y que se acoplaba perfectamente a lo que siento por ti. He oído en alguna ocasión que no es hasta que una es madre, que todas las canciones de amor al final tienen sentido”.

“Lo nuestro es algo más que la distancia que el amor y la nostalgia, y sabemos que eso no nos va a separar, es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más”.