Alejandra Espinoza revela que ya no puede tener más hijos

Por años, Alejandra Espinoza se ha mantenido al margen de las preguntas sobre su maternidad y la posibilidad de darle a su hijo Matteo un hermanito. Decidida a poner fin a las especulaciones, la presentadora de Univision reveló que no puede tener más hijos. En su podcast Entre hermanas, el cual realiza con su hermana menor Damaris Jimenez, la también actriz se refirió al tema, y reveló que los estudios médicos arrojaron el diagnóstico de que no podrá volver a ser madre.

La reveladora confesión surgió luego de que los fans de ‘Ale’ preguntaran cuándo se convertiría en madre por segunda vez, a lo que la estrella de televisión respondió con toda sinceridad. “Nunca había contestado tan segura esa pregunta como te la voy a contestar ahorita... Nunca, ya nunca no más, por lo menos de mi persona, ya yo embarazarme no, yo ya no me puedo embarazar”.

Matteo, de siete años, es el único hijo de la estrella con Matteo Marrero

Sin embargo, no descartó la idea de que más adelante ella y su esposo, Aníbal Marrero, busquen otras formas de expandir su familia. “Es un hecho de que yo no (me puedo embarazar de nuevo). A lo mejor adoptar, más adelante cuando estemos preparados como familia pero ya no, definitivamente no”. La reina de belleza de 35 años añadió: “Ahorita yo ya no puedo. He ido bastante al médico los últimos meses, y no”, agregó. Más allá de sentirse triste por la noticia, asegura estar en paz. “Estoy bastante tranquila, la verdad no estoy estresada, no tengo ganas de llorar, ni nada de eso”.

Eso sí, lo que no está en sus planes ni entre sus opciones es la posibilidad de un vientre de alquiler, como otras famosas lo han hecho. “Adoptar sí, un vientre de alquiler no eso es algo que yo haría, la verdad”, indicó. “Yo considero que, si por alguna razón no puedo tener un hijo yo naturalmente es por alguna razón, es porque Dios tiene un plan en mi vida y yo (si alquilara un vientre) estaría alterando eso al ir a buscar a alguien más cuando probablemente hay muchísimos niños o familias que necesitan que alguien se haga cargo de un bebé”.

¿Y Matteo quiere un hermanito? Alejandra reveló que desde hace un tiempo, su hijo ya no le hace esa petición, y podría deberse gracias a que ya entró a la escuela. “Hace años, hace como dos años, que no me dice nada”.

Las complicaciones de Alejandra Espinoza

En 2011, la reina de Nuestra Belleza Latina se casó con el coreógrafo Aníbal Marrero y una de sus grandes ilusiones como pareja era convertirse en padres. Sin embargo, el camino no sería nada fácil, pues sufrieron tres abortos espontáneos. Esas pérdidas hicieron que ‘Ale’ fortaleciera su fe y que todos los días pidiera con gran fervor a Dios por un milagro.