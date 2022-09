Barbie lanza muñeca inspirada en Gloria Estefan para celebrar el Mes de la Herencia Hispana

El Mes de la Herencia Hispana está por arrancar tan solo en unos días, el próximo 12 de septiembre, sin embargo, Mattel ya comenzó los festejos reconociendo las contribuciones y logros de las figuras hispanas. La marca lanzó una nueva muñeca en honor a Gloria Estefan. Este homenaje coincide con su cumpleaños 65, el cual es este 1° de septiembre, así como el aniversario del lanzamiento del éxito de su tema Get on your feet (1989).

Inspirada en el icónico video musical de dicho tema y manteniéndose fiel a sus raíces multiculturales, la muñeca Barbie Gloria Estefan tiene una chaqueta negra con detalles dorados, aplicaciones de joyas y unas vistosas mangas con encaje. La muñeca cuenta también con un cinturón de leopardo y unas botas hasta el muslo con accesorios en dorado.

“Me siento honrada de hacer esta colaboración con Barbie para crear una muñeca a mi semejanza, especialmente en el momento en el que llego a mi cumpleaños 65 y con el Mes de la Herencia Hispana a punto de comenzar”, dijo la estrella. “Cuando diseñé mi Barbie con el equipo, quería asegurarme de mantenerme fiel a mis raíces multiculturales, y creo que eso fue lo que hicimos”.

Además, Barbie se asociará con artistas y músicos latinoamericanos para recaudar fondos para ayudar a los niños con lecciones privadas de música a tocar instrumentos, cantar, escribir sonidos y prepararse para el futuro éxito personal, académico y profesional.

Barbie también financiará uno de sus programas de eventos y reforzará sus programas de mentoría que capacitan a los niños para carreras en producción y administración de arte.