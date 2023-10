Natalia Jiménez celebra su ‘Antología 20 años’, y Kim Loaiza reacciona con ‘Mal Hombre’

Natalia Jiménez - Antología 20 Años

La aclamada cantautora Natalia Jiménez, una de las mayores voces de habla hispana, lanza su esperado nuevo álbum Antología 20 Años en el que comparte con su público renovadas versiones de los mayores éxitos de su carrera, así como tres temas inéditos, los cuales son interpretaciones poderosas y conmovedoras. Para este álbum con 14 temas, Natalia Jiménez re-grabó una recopilación de sus mejores canciones a través de los años, además de la composición de las tres canciones inéditas que son parte de este nuevo material.

Joel DELEŌN - Blue

Una canción sentimental que muchos se pueden identificar con la letra pero a la misma vez es una canción pop con toques espaciales y futuristas que suena alegre para bailar por las melodías y la producción. “Siempre me ha gustado el pop, pero no he mostrado tanto esta faceta mía, así que tenía que demostrar lo que puedo hacer en este género tan diverso,” expresó Joel.

Taylor Swift - 1989 (Taylor’s Version)

La re-grabación del quito álbum de estudio de Taylor Swift por fin vio la luz. Además de los temas que todos conocen de memoria, la intérprete incluye cinco temas From the Vault: ‘Slut!’, Say Don’t Go, Now That We Don’t Talk, Suburban Legends & Is It Over Now?.

Chayanne - Bailemos Otra Vez

El renombrado ícono del pop latino ha asombrado al mundo con el lanzamiento de su tan esperado vigésimo álbum de estudio titulado Bailemos Otra Vez, marcando su regreso triunfal después de nueve años. Este emocionante proyecto musical, compuesto por nueve cautivadoras canciones, revela la capacidad del emblemático cantautor puertorriqueño para reinventar su sonido, manteniendo intacta la esencia que lo ha convertido en el artista latino con más de 50 millones de álbumes vendidos y uno de los creadores e intérpretes con más canciones en el primer lugar de la lista Billboard “Hot Latin Songs”.

Kim Loaiza - Mal Hombre

Inspirada por una experiencia de infidelidad, Mal Hombre se convierte en una poderosa expresión de los sentimientos y deseos que surgen en una situación tan dolorosa. La canción captura a la perfección la emoción de querer que tu pareja sienta el peso de sus acciones. El video musical que acompaña el sencillo narra la historia de traición y engaño, permitiendo que los espectadores se sumerjan en la intensidad de la situación.

Guaynaa y Yng Lvcas - 3ple X

El ícono de la música urbana y “maestro” del perreo, Guaynaa, vuelve a sorprender al público con el lanzamiento de su último tema, 3ple X, una colaboración explosiva con la joven estrella en ascenso, Yng Lvcas. La pista promete no ser solo un éxito instantáneo, sino también una renovación vibrante del reggaetón de la vieja escuela, tan anhelado en el panorama musical actual.

Yuridia & Los Dos Carnales - Llévate

“Para nosotros es un gran honor participar en el proyecto musical de una artista de la talla de Yuridia. Lo que ha hecho con la música mexicana es extraordinario”, declararon Los Dos Carnales, agrupación que con más de 8M de oyentes mensuales en Spotify ha llevado el sonido de los corridos norteños a nuevas fronteras. “Además, la canción está muy llegadora”. Compuesta por Eden Muñoz especialmente para Yuridia, Llévate nos lleva a poner punto final a una relación con mucho orgullo y sentimiento. Con versos como “A ver quién te perdona que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir” será difícil que no quieras cantarla con los amigos, incluso aunque no estés despechado.

Greeicy - Espejo

El más reciente sencillo de la superestrella habla del amor propio, y es también un poderoso recordatorio de la importancia de ser agradecidos por lo que tenemos. Podemos tener todo lo que siempre hemos deseado y necesitado, y nuestras vidas pueden ser perfectas, pero, como Greeicy lo comparte en su historia, si no somos capaces de ver más allá de todas esas cosas maravillosas por las cuales estar agradecidos, puede ser muy difícil sentirnos bien y realmente disfrutar y apreciar nuestro tiempo en la Tierra.

Luis Ángel “El Flaco” - Así las Cosas por Acá

“Andamos de vuelta por y para mi gente”, contó el cantante que en redes sociales adelantó que podrá cantar el sencillo por primera vez en su próximo show en el Titanic Event Center este viernes 27 de octubre. “Es un orgullo para mí poder darles nueva música y más con canciones así de llegadoras como esta de la pluma de mi querido y admirado Eden”.

Kingzy - Bata

Relata a ritmo de reggaetón el anhelo por ese encuentro con la chica de sus sueños para vivir una experiencia memorable. El público también podrá disfrutar de la historia del video musical, que presenta a Kingzy mientras trabaja en una ferretería y se interesa por ayudar a esa clienta por quien siente admiración. La conexión los llevará a vivir una aventura discreta entre los estantes de la tienda. “Vengo activo creando historias. Sigo tachando metas de la lista. Agradecido con la vibra de la gente que me apoya”, menciona Kingzy.

Conexión Divina - Al No Tenerte

“Me base en una situación personal que me pasó hace un tiempo, y estaba en un estado de depresión. Estaba muy apegada a esta chica, y la tenía que dejar ir. Es un tema que no solo puede ser aplicado a un amor, también a una persona que has perdido, puede tener múltiples significados para todos. Para el visualizar, nos encanta el artwork de Anime, queríamos interpretar a una joven triste, esa representación de extrañar a alguien, colores oscuros hacen un buen trajo”, explica Liz sobre cómo compuso esta melodía y cómo quisieron reflejarlo en el video lyric.

Bernier - DVD

Combina la esencia del Latin Urban con un beat fuerte y adictivo, una fórmula que promete no dejar a nadie indiferente. Pero eso no es todo, el componente visual de DVD es igualmente impactante. Bajo la dirección de Gustavo Camacho de Mastermind Films, el video musical se convierte en un festín para los sentidos, desbordante de sensualidad y pasión.

Sky - Crush

Esta alianza musical pone de manifiesto el vibrante estilo de Sky Rompiendo, mientras que Arcangel y Dei V aportan sus inconfundibles voces melódicas. Juntos, dan vida a un relato sobre un hombre que cae rendido ante una mujer, dispuesto a colmarla de atenciones.

Melendi & India Martinez - Con Solo una Sonrisa

El tema de su segundo álbum, Que el cielo espere sentao, que se incorpora al álbum con el que el asturiano celebra dos décadas de significativa trayectoria discográfica. Con la voz de India, aquel éxito del 2005 cobra una nueva intensidad y revela el tremendo encanto de una de las canciones más hermosas de su trayectoria.

Elena Rose, Danny Ocean y Jerry Di - Caracas en el 2000

El tema es parte de un proyecto muy importante que hemos trabajado durante mucho tiempo. Es un mensaje muy poderoso de amor que vive en el corazón de todos los que amamos esta ciudad, que adoramos a este país. Caracas en el 2000 es una oportunidad para sentarnos a recordar y preguntarnos, ‘¿Por qué amamos este lugar?’ ‘¿Por qué amamos y queremos a las personas que están aquí con nosotros?’. Donde sea que estés, llevas a Caracas en el corazón”, expresó Elena Rose.

Ariel Rose - Drives Me Loca

Una canción de pop-reggaetón con mucha determinación aunque manteniendo una frescura en sus letras en inglés y frases en español. Estas proyectan mucha actitud sobre querer revivir el pasado con un ex amante por una noche. Con la producción del productor nominado al Latin GRAMMY, Mike Muñoz, esta es una canción electrizante que retrata a una mujer poderosa de carácter fuerte y extravagante, pero que está decidida a conseguir lo que quiere.

Camila Fernández

Luego de experimentar con distintos géneros a lo largo de su carrera, Camila Fernández regresa a las raíces gracias a su nuevo disco, el cual se caracteriza por mostrar una nueva cara del mariachi, al tiempo que se presenta como un sentido homenaje a la pasión ranchera que ha formado parte de ella durante toda su vida.

Wisin y Chencho Corleone - Loco X Perrearte

El tema, que promete ser otro himno del reggaetón, estará disponible en todas las plataformas digitales. Este junte que sorprendió a la fanaticada, formará parte de la próxima producción discográfica de Wisin en su rol como solista y que espera estrenarse el próximo año 2024.

Ovi - La Mata Está Dando

En La Mata Está Dando, Ovi comparte su viaje personal y artístico, resaltando su vida como artista individual y su origen cubano. La canción se sumerge en los valores familiares que lo han impulsado, reflejando el principio de que lo que das, te es devuelto. Además, la canción expresa la fe que lo ha llevado a alcanzar la cima de la industria musical. Este corrido es un testimonio de su éxito, un grito de victoria dirigido a aquellos que dudaron de él y le envidiaron en su camino.

Teo Bok - Jardín

Producido por el galardonado productor multi-Grammy y Latin Grammy, Julio Reyes Copello, el nuevo sencillo romántico de Teo es extraordinariamente impactante en su simplicidad y transmite la esencia incomparable del amor joven.

Matisse - De Norte a Sur

“La música mexicana es algo que siempre estuvo en nosotros, crecimos con ella, pero por una razón u otra no nos habíamos permitido desarrollar esa faceta”, comparten Pablo Preciado, Román Torres y Melissa Robles. “Ha sido una experiencia maravillosa llegar a este punto donde el mundo de Matisse se nutre y crea un nuevo lenguaje con todo lo que hemos aprendido con géneros como las norteñas, las rancheras o el charleston”.

Pink Pablo - road 2 neverland

El primero dos EPs que resumen su trayectoria tras dejar el doctorado para enfocarse en su carrera musical. Compuesto por seis canciones producidas por él mismo, Pink Pablo busca seguir moviendo las emociones de sus fans con canciones que demuestran su talento para la lírica y su habilidad para fusionar los más diversos géneros musicales.

GALE & Bruses - Movie

Una divertida colaboración que rinde homenaje a lo mejor del pop-punk liderado por mujeres. ¡La canción irradia la energía de un personaje principal en una canción escrita sobre una relación que te hace sentir menos de lo que eres.

Álvaro Díaz & Tainy - Fatal Fantassy

Reconocidos por su innovadora fusión de géneros dentro de la música latina, el dúo demuestra su innegable talento en esta última ofrenda, demostrando una vez más que juntos crean nada menos que éxitos, como se vió a principios de año en el destacado tema Paranormal del aclamado álbum DATA de Tainy. “El nombre Fatal Fantassy proviene de los clásicos temas de reggaeton underground de Puerto Rico. Cuenta la historia de una ruptura y lo que sigue... festejar hasta que salga el sol y conocer a una chica que puede cumplir tus fantasías”, explica Díaz sobre la canción. Fatal Fantassy forma parte del esperado álbum de Díaz, Sayonara, que se lanzará a principios de 2024.

Joaquina - Quise Quererte

Una canción que habla sobre cuando alguien que uno quiso mucho cambia frente tus ojos. Es una canción que describe lo doloroso y complejo que es tener que soltar la versión de esa persona que uno conocía y aceptar la traición de un amigo/ alguien muy cercano. Habla de quedarte con lo bonito de esa persona y dejar ir el rencor por la paz interna de uno. Es decir, yo sé que yo quise quererte, y de eso no me arrepiento.

Sessi - Tattoo

Este lanzamiento es el primer sencillo de la siguiente secuencia musical de Sessi, que construye la narrativa de lo que sucede cuando alguien pasa de un amor tóxico a amarse a sí mismo y la montaña rusa de la vida intermedia.

Paloma Mami - Copy + Paste

Paloma Mami, la talentosa artista chilena, hace su esperado regreso a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo, Copy+Paste. Este tema marca el exitoso regreso de la cantante y será su primer sencillo desde el estreno de Nopalatele con King Savagge y “AK 4:20” en enero de este año. De manera simultánea al estreno, la fanaticada también podrá disfrutar del video musical oficial dirigido por Camila Grandi.

Vídeo Relacionado: Dwayne Johnson pide que "mejoren" su figura de cera Loading the player...