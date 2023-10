Juan de Dios Pantoja admite haber sido infiel a Kimberly Loaiza: ‘Sé que viviré arrepentido’

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja han puesto fin a su relación de más de 10 años luego de que se filtraran algunas imágenes del cantante junto a otra mujer en Miami. La noticia tomó por sorpresa a los fans de ambos, quienes pronto notaron que no se trataba de un rumor más, sino de una situación delicada que había hecho que Kim dejara de seguir al padre de sus hijos en las redes sociales y eliminara las fotos junto a él. Horas más tarde, la cantante rompió el silencio con varios mensajes en su cuenta de X; al igual que Juan de Dios, quien confirmaba la infidelidad hacia su pareja.

“No es coraje, es decepción y eso es peor”, escribió Kim la mañana del sábado, lo que provocó que sus seguidores le dedicaran cientos de mensajes de apoyo. Otros intuyeron que se trataba de marketing para lanzar una canción, algo que Loaiza aclaró en otras publicaciones: “No linduras, no pienso sacar ninguna canción. Yo también quisiera que esto fuera una broma... pero desgraciadamente él tiró lo que construimos a la basura”.

Juan de Dios confirmó las versiones que pronto se hicieron virales: “Yo ta reconocí mi error por aquí, pero quien merece mis explicaciones y mis disculpas es Kim. Yo puedo ser todo lo peor pero jamás le tiraría a la mujer de mi vida, la amo y amaré hasta mi último día en esta tierra”.

Y continuó: “Es obvio que tengo que seguir con mi vida, aunque en el fondo sé que viviré arrepentido hasta el día de mi muerte. Sé que ningún perdón será suficiente para reparar el daño que le he hecho a Kim y eso me duele más de lo que creen”.

El intérprete también expresó públicamente lo mucho que extraña a sus hijos Kima y Juan Jr., y aseguró a sus fans: “Perdónenme si los decepcione, me deje llevar. Ahora solo me toca asumir las consecuencias de mis actos, el tiempo no lo puedo regresar pero si puedo ser mejor en el presente y eso haré”.

Sin embargo, la situación se volvió aún más complicada luego de que hiciera declaraciones sobre su mánager, quien al parecer renunció a colaborar con él: “Perdónenme si los decepcione, me deje llevar. Ahora solo me toca asumir las consecuencias de mis actos, el tiempo no lo puedo regresar pero si puedo ser mejor en el presente y eso haré”. Y agregó: “A ver qué hacen sin mí con la carrera de Kim ✌🏻 (Esto no es contra ella es contra Leo que sabe que yo he hecho los mejores movimientos de su carrera)”.

Kima y Juan Jr., la motivación de Kim Loaiza

Mientras lidiaba con la situación, Kim publicó los ratos junto a sus hijos Kima y Juanit Jr, en quienes se apoya en estos momentos. “Mis hijos son mis fuerzas para salir adelante”, escribió en una foto en la que su pequeña le obsequia un beso y con la canción Acróstico, de Shakira, de fondo.

Por su parte, la cantante no ha hecho más declaraciones luego de expresar a sus fans que estaría un tiempo lejos de las redes sociales. “Sé que estaré mejor, no se preocupen, espero que me entiendan LOS AMO ✨✨✨”, escribió.

A principios de año y para celebrar 10 años juntos, Kim y Juan de Dios hicieron una sesión de fotos en la que aparecían vestidos como si fueran directo al altar. Las imágenes nos daban una pista de lo que podría haber sido la tan esperada boda religiosa que muchos pensaban se realizaría en 2023, una celebración que parece haber quedado en el pasado.

