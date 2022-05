Kimberly Loaiza, ¿embarazada por tercera vez?

Kimberly Loaiza no se ha sentido muy bien de salud en los últimos días. En un mensaje para sus fans, reveló que ha tenido dolor en la boca del estómago y náuseas, malestares que no la tienen nada cómoda. “Hoy no me sentí muy bien la verdad tengo un dolor raro, pero igual con todo hoy 🫠”, escribió en Twitter, y después pidió a sus seguidores consejos y remedios para saber qué tiene y cómo calmarlo. Muchos de ellos coincidieron en que, probablemente, se trataba de signos tempranos de un embarazo, lo que la hizo dudar.

Sin poderse quitar la idea de la mente, la es posa de Juan de Dios Pantoja corrió por una prueba casera de embarazo. Como apoyo emocional, junto a ella estaban sus amigas y su inseparable hijita, Kima. La niña de dos años aseguró que estaría muy contenta de tener otro hermanito además de Juan, de uno.

“¡No estoy embarazada!”, por fin reveló. Sus amigas y familiares que estaban con ella se alegraron después de ver el resultado, aunque fue más un alivio después de la tensión de saber si el resultado era falso o positivo. Kima pronto entendió que no tendría un nuevo hermanito.

¿Más bebés?

Con aquella duda despejada, Kim se puso a pensar en el futuro de su familia. Por el momento ella y Juan de Dios están tranquilos con sólo dos hijos, e incluso se están cuidando para no escribirle a la cigüeña, al menos, este año. A pesar de ello, la también cantante se llenó de incertidumbre, pues sabe de casos cercanos en los que los métodos anticonceptivos fallan y hay bebé en camino.

Kim aseguró que sí está en sus planes hacer crecer a la familia: “Si quisiera otro, pero no en este momento, gracias, Dios”. Por ahora, el deseo de su hija tendrá que esperar un poco más. Sin embargo, aún queda la duda de los malestares que ha tenido en los últimos días.

