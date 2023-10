Qué ver: 7 películas y series de estreno para prepararte para Halloween

Halloween, uno de los festejos favoritos de muchos, está a la vuelta de la esquina, y las plataformas de streaming ya está listas con títulos llenos de terror para complacer a su público más temerario. Los amantes de la historias de miedo no pueden perderse La Hora Marcada (ViX), serie totalmente renovada de aquel exitoso programa que hizo temblar a muchos a fines de los 80’s. Quienes vieron El Conjuro, no pueden perderse The Enfield Poltergeist, una serie que aborda el famoso fenómeno paranormal reportado en Londres en los 70. Y para quienes buscan a toda costa no tener pesadillas, también hay algunos títulos entretenidos como Iosi y The Gilded Age. Eso y más en la selección de títulos de esta semana.

La Hora Marcada (ViX)

Se trata de una nueva versión de la serie de horror que impactó al público de Televisa a finales de los 80’s y que catapultó a talentosos mexicanos como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. La Hora Marcada está compuesta por nueve historias independientes que presentan a diversos personajes que hacen frente a criaturas sobrenaturales, monstruos y animales míticos, así como al terror detrás de las leyendas urbanas. Estreno 27 de octubre

The Enfield Poltergeist (Apple TV+)

Se trata de una docuserie de cuatro partes que explora la inquitante historia de una familia en el Londres de los años 70, la cual supuestamente fue testigo del caso de poltergeist más famoso del mundo. La producción retoma más de 250 horas de archivo de audio grabadas por el investigador paranormal Maurice Grosse, para ayudar a recrear los eventos en Enfield que inspiraron The Conjuring 2. Estreno: 27 de octubre

Hermana Muerte (Netflix)

Esta película se sitúa en la España de la posguerra, donde Narcisa, una joven novicia con poderes sobrenaturales, empieza a trabajar como profesora en exconvento que sirve como colegio para niñas. Conforme trascurren los días, surgen extraños sucesos que empiezan a atormentarla, y poco a poco irá desenredando una madeja de secretos que guarda el convento. Estreno: 27 de octubre

Temporada de Huracanes (Netflix)

Inspirado en la novela de Fernanda Melchor, este thriller mexicano parte del hallazago de un cadáver en un canal de riego por parte de cuatro adolescentes. El cuerpo resulta ser el de la Bruja, una mujer que heredó el oficio de su madre, y a quien los habitantes de La Matosa, un lugar azotado por la miseria y el abandono, respetaban. Tras el hallazgo las sospechas recaen sobre los jóvenes, pero ¿realmente fueron ellos? Estreno: 1 de noviembre

Iosi, Al Espía Arrepentido - Temporada 2 (Prime Video)

Los nuevos episodios de esta serie argentina de espionaje muestran al agente José Pérez, quien se infiltró en la comunidad judía local y que busca redención luego de los ataques antisemitas que se planearon, aparentemente, con la información que él recogió. El protagonista está prófugo y decidido a hablar públicamente con la ayuda de un famoso periodista, pero los servicios de inteligencia israelíes, Mossad, lo buscan para investigar el mayor secreto militar argentino: el misil Cóndor. Estreno: 27 de octubre

The Gilded Age - Temporada 2 (Max/HBO Max)

La segunda temporada de esta serie histórica inicia en la Pascua de 1883. Bertha Russell obtiene una negativa cuando oferta por un palco en la Academia de Música. Pero eso no la detendrá, pues seguirá desafiando todo a su paso decidida a hacerse un espacio en la sociedad. En tanto, George Russell inicia su propia batalla contra un sindicato cada vez más numeroso en su planta siderúrgica, mientras que Marian Brook continúa su viaje en la enseñanza y Ada sorprende a todos con nuevo noviazgo. Por supuesto, Agnes no aprueba nada de esto. Estreno: 29 de octubre

Fellow Travelers (Paramount+)

Basada en la novela de Thomas Mallon, esta serie combina un thriller político y una historia de amor que inicia en una de las épocas más oscuras en la historia de Estados Unidos y que se desarrolla por varias décadas más. La historia sigue un romance clandestino entre un carismático hombre que trabaja en la política y un joven idealista. Curiosamente, la pareja se conoce cuando el senador estadounidense Joseph McCarthy y su abogado principal Roy Cohn declaran que la homosexualidad es una desviación sexual. La serie sigue a la pareja inmersa en un contexto de intensas protestas contra la guerra de Vietnam en los 60, luego el boom de las drogas de los años 70 y la crisis del SIDA de los años 80.

