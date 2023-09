Natalia Jiménez se conmueve hasta las lágrimas durante su show en el Auditorio Nacional, en México

No es secreto para nadie que Natalia Jiménez ha abrazado con amor a México, tierra que le ha dado mucho cariño y satisfacciones profesionales. Por eso era tan importante para ella presentarse en uno de los recintos más emblemáticos de dicho país: el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La cantante española cumplió ese sueño el pasado 3 de septiembre como parte de su gira internacional Antología 20 Años y fue inevitable llorar de la emoción ante el cálido recibimiento que le dio el multitudinario público.





Natalia dio un emotivo concierto en el Auditorio Nacional.

“Hoy me llevo este concierto grabado con fuego en el corazón, porque cumplí uno de los sueños más grandes de mi vida profesional, cantar en el Auditorio Nacional, con mi nombre Natalia Jiménez en la marquesina en Reforma”, escribió Natalia en su cuenta de Instagram al compartir un vistazo de la reacción de los cientos de personas que acudieron a verla. “¡Muchas gracias!”, expresa en el video.

“Lo hice realidad gracias a todos ustedes que llenaron hasta arriba el recinto y me dieron un amor que sólo te dan en casa. Gracias por las ovaciones y las lágrimas que compartimos después de tantos años sin vernos. Fue como reencontrarme con mi familia”, agregó en su publicación.





La cantante rompió en lágrimas ante este gran logro.

“¡Gracias a todos nuestros amigos y familia que vinieron hoy a esta inolvidable celebración! ¿Se divirtieron y lloraron tanto como yo?”, concluyó la intérprete de Creo En Mí. Y es que, en un momento de su presentación, al ver la calidez y cariño de sus fans, fue inevitable para Natalia derramar algunas de felicidad.

La propia cantante compartió en su cuenta las publicaciones de algunas cuentas de fans en las que se muestra el instante en el que los sentimientos afloraron. En uno de los videos se veía a Natalia con varios pañuelos en la mano, limpiándose las lágrimas. “Con uno no la libro”, bromeó, mientras el público gritaba a coro: “¡Sí se pudo, sí se pudo!”.





Tuvo el recibimiento más cálido de parte de su público.

Su gran amor y agradecimiento hacia México

Aunque trataba de contenerse, fue imposible no conmoverse. “Es que sí se pudo, gracias”, expresó con la voz entrecortada. En el público se escuchaba el grito de “Natalia, hermana, ya eres mexicana”, ante el cual ella se mostró agradecida. “Es mi mayor honor representar vuestra música, representar vuestra cultura allá a donde vaya”, expresó.

“Quiero que sepáis que yo llevo 20 años viviendo en este país, es como si fuera mi país. Yo sé que mucha gente en España me dice: ‘Eh, pero si también eres de aquí... naciste en Madrid y tal’, pero las mejores experiencias de mi vida las he vivido en este país”, reconoció Natalia. “Esta es mi casa, no me la han podido quitar y soy la mujer más feliz del mundo en este preciso instante”, continuó.

“Estoy cumpliendo muchos sueños esta noche, entre ellos el poder tocar en el Auditorio, que era una meta imposible hace unos años. Llevo seis años reconstruyendo mi vida desde que nació mi hija y uno de los sueños era cantar aquí y otro de los sueños era cantar música regional”, compartió la cantante.

“Gracias a todos ustedes por apoyarme, aun siendo extranjera, por abrirme las puertas de su país y de su corazón, los amo mucho de verdad, muchas gracias”, dijo mientras las lágrimas brotaban nuevamente. “Gracias por darme un hogar y darme un futuro para mí y para mi hija, los amo de verdad y gracias por darme la música que voy a cantar el resto de mi vida si Dios me lo permite”, concluyó.

