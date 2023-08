RBD estrena ‘Cerquita de Ti’, y Natalia Jiménez lanza ‘Creo en Mí’

RBD - Cerquita de Ti

La banda de pop latino más importante de todos los tiempos lanza su primera canción inédita desde que anunciaron su Soy Rebelde Tour. En sólo unos días Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Dulce María volverán a los escenarios ante la emoción de sus fans en Latinoamérica.

Anitta - A Favela Love Story

Anitta lanza un nuevo EP de tres canciones titulado Funk Generation: A Favela Story. Anitta desarrollo el camino para Funk Generation: A Favela Love Story con el hito internacional Funk Rave. El EP incluye dos pistas nuevas, Casi Casi y Used To Be, que estarán acompañadas de videos musicales que contarán cómo se desarrolla la historia de tres partes.

Maluma & Carín León - Según Quién

El ídolo global de la música latina Maluma se une a uno de los más populares exponentes del Regional Mexicano, el cantante y compositor Carín León para lanzar su nuevo sencillo y video Según Quién, que destaca la fusión de dos géneros, dando como resultado una canción pop-norteña destinada a convertirse en todo un himno para aquellos que aseguran haber superado esa relación del pasado a pesar de lo que se rumore al respecto; y así juntos, marcan la incursión de una nueva mezcla que cautivará a las audiencias.

Natalia Jiménez - Creo en Mí

Esta nueva versión de Creo en Mí tiene también su propio video musical. Se trata de una evocadora producción audiovisual en blanco y negro, que usa imágenes para evocar poéticamente el proceso de reforzar la autoestima y celebrar las cosas que hacen a cada persona única. Fue grabado en Jalisco, México, dirigido por Andrés Ibáñez Díaz Infante y con la participación de una orquesta sinfónica de Guadalajara.

Los Ángeles Azules y María Becerra - El Amor de Mi Vida

Ambos artistas unen su versatilidad y su capacidad para conquistar corazones de todo el mundo a través de una colaboración que se titula El Amor De Mi Vida, en donde la voz de María impregna el sonido de la cumbia de la agrupación mexicana con su inconfundible timbre de voz. Una canción romántica que habla sobre una chica que después de haber buscado el amor por mucho tiempo al fin lo ha encontrado. Ahora ella está lista para amarlo y volverlo el amor de su vida.

Camila Fernández - Si Quieres

Si pudiéramos definir la nueva etapa de Camila Fernández, sin duda se distinguiría por dos cosas: su ímpetu por traer aire fresco al mariachi y la música tradicional mexicana, así como su reivindicación del amor como fuerza motora del alma humana: en sus canciones, los romances eternos y duraderos vuelven a encontrar eco y belleza. Muestra de lo anterior son sus más recientes sencillos, al cual se suma hoy Si Quieres, canción original de Juan Gabriel que cuenta con la distinción de ser uno de los clásicos absolutos del Divo de Juárez, Juan Gabriel.

Lenny Tavárez y Wisin - Llame Pa’ Verte

La canción marca el tercer tema en la nueva etapa de Lenny Tavárez, quien anticipa se convertirá en un pilar fundamental de su esperado próximo álbum. La colaboración entre Lenny y Wisin no solo resalta su respeto mutuo y admiración, sino que también enriquece el género con su influencia única. Lenny Tavárez expresó: “Hacer este tema con Wisin representa para mí un gran junte, es una persona a la que respeto y admiro en la industria y nuestra colaboración significa mucho para el género y para mí”.

Pol Granch & Abraham Mateo - Solo x Ti Remix

Granch y Mateo le dan un nuevo sentido a un tema nacido en Miami y preñado de esos dramas triviales pero intensos a los que Pol nos tiene acostumbrados. “Cada nota y cada palabra que he volcado en la canción es el resultado de las vivencias de un año tan especial para mí como el pasado”, precisaba en su estreno, el pasado de 2022. Solo X Ti transmite toda la energía que le es característica a Granch. Como él mismo afirmó, “fue un paso más hacia ese carrusel de emociones del segundo álbum”, lanzado el pasado otoño. La nueva versión también es la evolución natural de un tema rotundo, un éxito ahora respaldado por la participación de Abraham Mateo, otro artista que pulveriza registros.

Farina x Sean Paul - El Vibe

Con el poder característico en sonido, letra e interpretación de Farina, este nuevo lanzamiento le da todo el protagonismo al dancehall, apostándole a la energía y la buena vibra entre dos personas. Una canción compuesta por Farina en compañía de Sean Paul, White Star, Jonny Blaze, Stadic, Chris Marshall y Alonso Rendón. “Este es un sueño hecho realidad, es todo mi VIBE, toda mi energía está puesta en este tema, mis expectativas son demostrarme a mí misma y a la gente que siempre estoy en constante evolución, es una canción muy comercial donde sobresale mi interpretación y cuenta con un sonido global”, comenta Farina. Para el video, Farina se trasladó junto a su equipo de trabajo a la ciudad de Miami, para trabajar de la mano del director Fernando Lugo, logrando una explosión de sensualidad, diversión y buena energía.

Sir Boss y PM Beatz - Quédate con To

La canción relata una situación en la que el protagonista está finalizando una relación con una mujer. Él le está diciendo a ella que puede quedarse con toda la ropa que le pertenece a él, lo que podría simbolizar un acto de desapego y una forma de cerrar esa etapa de su relación.

HA-ASH x Reik - ¿Te Acuerdas?

Con una balada llena de emociones y una letra 100% para dedicar a la persona especial. Te Acuerdas, materializa el sueño de millones que esperaban la unión de estas dos fuerzas musicales. “Era una colaboración que sabíamos que nuestros fans estaban esperando mucho”, compartieron las integrantes de Ha-Ash que, desde los primeros adelantos en redes sociales emocionaron a sus fans. “Llevábamos mucho tiempo queriendo hacer algo con nuestros hermanitos de Reik. Compartimos disquera de toda la vida y hemos crecido prácticamente juntos. Queríamos que la canción fuera especial y representara ambos mundos”, expresaron.

Maía - Ya Te Olvidé

La Cantante colombiana regresa al ritmo salsero con el tema Ya te Olvidé. Este es el segundo tema de la mano de su nueva casa discográfica Top Stop Music. Recientemente la nominada al Latin Grammy® interpretó Seguiré, La única versión en español de Shallow de Lady Gaga a ritmo de bachata. Anteriormente Maía hizo un tributo a la salsa romántica y erótica de los 80’s interpretando icónicos temas como Qué Locura Enamorarme de Ti de Eddie Santiago y La Rueda de Frankie Ruiz.

Jessie Reyes feat. Miguel - Jeans

La balada es la primera colaboración entre Reyez y Miguel y el lienzo perfecto para su innegable química sonora. Jeans muestra un lado maduro y sexy de Reyez: aquí ella es a la vez vulnerable y segura, quitando apasionadamente cada palabra de Jeans como si descubriera toda su alma. Fluyendo sobre la guitarra acústica y la batería suave y relajada, la voz sublime y la sensualidad innata de Miguel es una culminación elocuente y sin esfuerzo de la canción.

BCA, Italian Somalí, PM Beatz y Valentino GRM - FF

La canción habla sobre una chica que intenta mantener un perfil bajo y pasar desapercibida durante la noche. Sin embargo, su belleza, actitud y cuerpo atraen la atención de todos a su alrededor. La letra y las melodías cautivadoras de los artistas nos van relatando cómo se da el juego de seducción y coqueteo durante la noche. Finalmente el ritmo contagioso de la canción invita a los oyentes a sentirse alegres y festivos.

Andréz Babii - For Kanye

Un hip hop americano de la vieja escuela con tambores y algunos retoques modernos. La canción fue inspirada por el estilo que usa Kanye West al crear samples de música en sus canciones. Además, Babii la escribió pensando que un día Kanye, uno de los raperos más importantes de la actualidad, pueda escuchar el mensaje de este tema que lanzó con él en mente. En palabras del propio Babii, se trata de “un artista con una plataforma enorme y exclusiva para compartir el amor de Dios. A pesar de su fama y fortuna, no ha dejado de reconocer a Dios en su vida. Sé que es controversial e imperfecto, pero yo estoy orando por él, su familia y su relación con Jesús”.

Gonza - Pa’ ti

Pa’ ti no solo es un tema cautivador en términos de su musicalidad, sino también en cuanto a su proceso de creación. Gonza, quien demuestra sus habilidades como letrista, ha plasmado sus propias palabras en la letra de la canción, creando un vínculo directo entre su experiencia y su audiencia.

Marshmello y Young Miko - Tempo

Creado con maestría para resaltar la destreza lírica y el característico sonido de Young Miko, Tempo fusiona sin esfuerzo elementos de trap contundentes y resalta un estribillo inspirado por el Jersey Club, exhibiendo la variedad musical de Marshmello y su don innato para pensar fuera de lo común. Con este tema provocativo que traspasa fronteras, el creador de éxitos mundiales eleva su maestría una vez más para crear el himno perfecto para un playlist de verano.

Omar Courtz - Los Dueños De La Calle (Remix)

La versión original de Los Dueños de la Calle obtuvo más de 25 millones de reproducciones combinadas a través de diversas plataformas, estableciéndose como una de las favoritas de los fanáticos y un éxito innegable. Aprovechando este éxito monumental, Omar Courtz ha reunido a un equipo de artistas de élite para el remix, cada uno conocido por su destreza en los géneros del Reggaeton y el Trap.

Sael - Un Cigarro

La canción exhibe las habilidades camaleónicas de producir y componer de Sael, esta vez fusionando la esencia de la música urbana con ritmos tropicales, como la bachata. La canción narra una historia de superación personal y de llegar al punto de realizar que una relación ya no es sana y lo mejor es ponerle fin y alejarse sin pensar en lo vivido anteriormente con esa persona. En la letra: “Te amo y te odio y quiero estar contigo pero solo en la cama; no quiero ser tu amigo, cerca tuyo me agobio. Si estás triste y tú me llamas, no pienso contestar y eso es más que obvio, tú siempre fuiste buena pero para hacer los dramas. Un cigarro y te vas de mi mente, pensé que tú eras diferente pero me volví a equivocar”, Sael logra cautivar justo eso y ponerse a sí mismo como prioridad.

Yng Lvcas y Maldy - Diviértete

Los cantantes y compositores escribieron juntos este tema que presentan hoy y que no solo es una fusión de dos culturas musicales, sino también una muestra del vibrante espíritu del reggaetón y promete ser el compañero perfecto para cualquier noche de fiesta y una adición esencial en las listas de reproducción de los nightclubs más destacados.

DannyLux - DLUX

El artista de música mexicana continúa sorprendiendo con su estilo que desafía los géneros a través de su nuevo álbum de estudio, en el que considera que presenta lo mejor de él hasta el momento. Con 17 canciones, este álbum captura las emociones sinceras que acompañan a las relaciones y la esencia de la juventud. DannyLux reúne artistas de diferentes calibres para este álbum. Desde artistas legendarios como Pablo Hurtado (Camila), artistas en las listas de éxitos como Eslabón Armado, con quienes se reúne para colaborar por cuarta ocasión después de su éxito inicial “Jugaste y Sufri”, colegas como Cuco y Gabito Ballesteros, y artistas emergentes como Yami Safdie, Maye, Jordyn Shellhart y Melvin War.

Myriam Hernández - Invencible

Un tema dedicado al renacer y el amor propio, de interiorizar el tránsito vital y volver al ruedo. “Siento que es una de las canciones más significativas que he grabado en cuanto a letra, porque expresa una faceta del amor que pretende inspirar a descubrir el poder qué hay en nosotros mismos cuando nos sentimos vulnerables o a punto de caer. Es ahí cuando nace una fuerza que nos vuelve poderosos e invencibles, es la confianza de creer en uno mismo”, dice Myriam Hernández.

Tres Dedos - A Tu Lado

El video musical se filmó en Miami, Florida, con vistosas escenas nocturnas que retratan la elegancia de la ciudad. La historia muestra a Tres Dedos acompañado de la mujer con la que prefiere construir momentos especiales y disfrutar de la conexión que los une, mientras refleja el regocijo de ser amado.

German VS. DAAZ - Utopia

El álbum personifica las luchas internas de Germán, que es un joven tímido e introvertido al que le gusta hacer música, y DAAZ, su rockstar interior que sale de su zona de confort y monta el espectáculo de su vida. Utopía, la última canción del álbum, habla de cómo alguien puede llegar a imaginar un mundo perfecto, pero por más perfecto que lo imagine, nunca será suficiente porque no está ESA persona especial.

Luis Figueroa - Bandido

Una prueba más del inmenso talento de Figueroa, un artista de raíces puertorriqueñas que ha sabido labrarse un nombre en la escena internacional de la salsa. Su potente voz, sus habilidades interpretativas y su capacidad como compositor contemporáneo lo consolidan como el exponente más destacado de la nueva generación de salseros.

