Qué ver: 7 películas y series de estreno para ver desde casa

No hay plazo que no se cumpla, y para los fanáticos de Star Wars el gran día está a la vuelta de la esquina: se trata de Ahsoka, una de las series más esperadas este 2023 en Disney+. Y eso no es todo, antes de finalizar, agosto trae también comedias, series de ciencia ficción y también un poco de drama. No te pierdas la selección de títulos imperdibles para la semana.

Esta serie, una de las más esperadas por los fanáticos de Star Wars, está ambientada después de la caída del Imperio, y sigue la historia de la excaballera Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson) mientras investiga una amenaza a una galaxia vulnerable. Estreno: 23 de agosto

Mala Fortuna (Prime Video)

Esta divertida serie sigue la historia de historia de Victoria y Julio, quienes perdieron contacto luego de que sus padres estuvieron implicados en un escándalo financiero que dejó en la ruina a algunas poderosas familias de América Latina una década atrás. Han pasado apuros económicos desde entonces, pero están decididos a echar mano de su privilegiado físico y la buena educación que tuvieron para salir de su penosa situación. Estreno: 18 de agosto

Who Is Erin Carter? (Netflix)

Una mujer inglesa lleva una vida apacible en Barcelona hasta que su sorprendente forma de defenderse en un robo a mano armada en un supermercado expone claramente que no es quien dice ser. Y es que detrás de la fachada de vida tranquila esta misteriosa mujer esconde su pasado secreto y también violento. Estreno: 24 de agosto

Invasion - Temporada 2 (Apple TV+)

Esta serie dramática de ciencia ficción se centra en la llegada de una especie alienígena a la Tierra, la cual pone en peligro a la humanidad. A su vez, sigue las consecuencias de este insólito hecho desde la perspectiva de cinco personas en diferentes lugares del mundo, quienes intentan hallar el sentido al caos que los rodea. Estreno: 23 de agosto.

Harlan Cobens Shelter (Prime Video)

Esta serie sigue la historia de Mickey Bolitar, quien tras la repentina muerte de su padre inicia una nueva vida en Kasselton, Nueva Jersey. Sin anticiparlo, este chico se ve envuelto en la misteriosa desaparición de una nueva alumna de su escuela, Ashley Kent, situación que lo llevará a descubrir algunos secretos en su aparentemente tranquila comunidad suburbana. Estreno: 18 de agosto

El Oso (Star+)

Carmy Berzatto y sus empleados viven una remodelación en el local de sándwiches, mientras cada uno atraviesa un proceso de transformación personal que los hará replantearse muchas cosas sobre sus pasados y también sobre sus futuros. Estreno: 23 de agosto

Ragnarok - Temporada 3 (Netflix)

Magne es un estudiante de último año de secundaria en un pequeño pueblo de Noruega, quien de pronto se da cuenta de que es el elegido para hacer frente a un enemigo antiguo y extremadamente poderoso. Tendrá que tomar parte en esta misión mientras lidia con los conflictos de un joven enamorado. Estreno: 24 de agosto

