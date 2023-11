Natalia Jiménez se compromete con su mánager Arnold Hemkes: ‘Estoy orgullosa del amor que tenemos’

¡Suenan campanas de boda! Natalia Jiménez se ha comprometido con su road mánager, el empresario Arnold Hemkes. El gran momento ha tenido lugar en la boscosa localidad de San Lorenzo de El Escorial, a unas millas de Madrid. A través de sus redes sociales, la intérprete de Creo en mí dio a conocer la feliz noticia con unas fotografías al lado de su futuro esposo, así como de los cómplices que hicieron esto posible. La pedida de mano se da dentro del marco de su comienzo de gira, hace un par de días, en España, con un sold out en Madrid, por lo que estará en su tierra natal por cerca de un mes.

©@nataliajimenezoficial



Natalia Jiménez y Arnold Hemkes en el lugar de su compromiso

“¡Dije que sí!! 😍💍”, se lee al inicio de su mensaje publicado en su perfil de Instagram. “Si antes El Escorial era importante para mí, ahora lo va a ser mucho más, no solo para mí, sino para ti también. Estoy muy orgullosa del amor que tenemos y de todo lo que hemos conseguido juntos, y no puedo esperar a ver lo que nos depara el futuro. Gracias por aparecerte en mi vida y llenarla de amor y alegría. Eres luz para mí, para mi hija y toda la gente que se cruza contigo. Soy la mujer más suertuda y afortunada de poder pasar la vida contigo! Te amo y estoy muy orgullosa de que ahora sí, formalmente, vamos a ser #LosJimenkes”, escribió la estrella en su post.

©@natharmyfcmundial



Natalia Jiménez con su prometido

Por su parte, Arnold replicó en sus redes personales las fotografías del compromiso y le dedicó un bello mensaje a la que será su futura esposa. “Soy el hombre más afortunado y feliz en el universo por estar a tu lado. ❤️ Te mereces todo lo bueno que te está pasando y me siento muy orgulloso de ser parte de los momentos felices, pero también por ser el compañero de todas tus batallas. Tengo la mujer y la familia más bella del mundo a tu lado. Te amo todos los días de mi vida”, escribió.

La pareja, quien tiene una sólida relación desde 2021, comparte su pasión por los viajes alrededor del mundo y las motocicletas. Además de esto, pasan mucho tiempo juntos trabajando ‘codo a codo’, pues el empresario de origen mexicano es el encargado de coordinar las giras de la artista.

Una segunda oportunidad al amor

En octubre pasado, en el marco de la celebración de sus 20 años de trayectoria, Natalia compartió en exclusiva con ¡HOLA! Américas que estaría dispuesta a volver a pasar por el altar. La cantautora ya ha estado casada en primeras nupcias con el padre de su hija, Daniel Trueba, de 2015 a 2021. “Yo feliz de casarme, soy una romántica empedernida, creo en el amor y para siempre. Sí, me casaría otra vez, sin miedo. Mira a Jennifer Lopez cuantas veces se ha casado, yo solo me he casado una (risas)”, nos reveló en aquella ocasión.

A casi un mes de esa entrevista, la predicción de Natalia se ha hecho realidad y ahora está por comenzar una bella etapa en su vida de la mano de Arnold Hemkes. ¡Felicidades!

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.