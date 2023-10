Natalia Jiménez, 20 años de grandes logros en su carrera musical

Cuando ves a tu hija, ¿qué recuerdas de tus inicios, de tu etapa formativa? ¿Cambiarías algo o te sientes satisfecha con lo logrado?

“Pues, me siento muy satisfecha con lo que he hecho. Me hubiera gustado a lo mejor tener más herramientas personales para sostener todo lo que se me vino encima, yo venía de un hogar en el que siempre fui muy protegida, muy controlada, cuando salí de ahí me era muy complicado moverme en la vida. Cuando yo gané mi primer premio en Torrelodones, un pueblo al lado de mi casa, me presenté en un concurso que yo tenía un grupo de blues, éramos ocho en el grupo, e íbamos a ir al concurso y el día del concurso me dejaron tirada… ellos deben de ver estas entrevistas todo el tiempo y deben decir: ‘La dejamos tirada y lo sigue contando’, entonces yo agarré mi guitarra y mi moto, me fui a este lugar a tocar y habían como 20 bandas de Heavy Metal, y yo era la única cantautora, sola con mi guitarra, me subí, improvisé cuatro canciones y no sé cómo lo hice pero gané el concurso, me dieron 60 mil pelas (pesetas), me amplifiqué mi guitarra, me compré un amplificador y ahí fue que dije: ‘de aquí soy’, nunca me he ganado una copa en nada, sirvo para cantar, ¡ya está! (risas)”.