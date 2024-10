Cómo combinar la cazadora 'bomber' que vuelve a ser tendencia en 12 looks sofisticados

1 12

'Cropped' con camisa por fuera

Este otoño, la bomber cropped se convierte en la aliada perfecta para los looks más relajados. Si no quieres perder la elegancia, combínala con una camisa por fuera que añada más sobriedad. La silueta corta de la bomber contrasta con la longitud de la camisa, estilizando la figura y creando una combinación sofisticada. Completa el look con pantalones sastre y botines de tacón para un aire moderno y chic.