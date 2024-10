La fiesta que ha unido a Olympia de Grecia con las estrellas de 'Emily in Paris' y 'Gossip Girl'

Dentro de unas horas, Paris Fashion Week dará por concluida su edición Primavera/Verano 2025, que ha acogido decenas de desfiles y fiestas reuniendo a actrices, modelos, estilistas, princesas, aristócratas y periodistas de todo el mundo. Entre las celebraciones más glamurosas que ha tenido lugar estos días, hay una a la que no ha querido faltar algunos de los rostros más importantes de la década, desde las protagonistas de las series de Emily in Paris y Gossip Girl hasta la it girl de sangre azul Olympia de Grecia. Si este fin de semana la veíamos actuar de dama de honor en la boda de la princesa Teodora de Grecia en Atenas, ahora la que se ha aliado con las marcas más legendarias de la industria vuelve al foco público posando ante las cámaras para celebrar el lanzamiento de la colección Bvlgari Calla en una maravillosa cena.

© Getty Images © Getty Images Olympia de Grecia El estilo de la hija del príncipe Pablo de Grecia y Marie-Chantal se caracteriza por la elegancia y el minimalismo sin dejar a un lado las tendencias. Para esta cita ha optado por un vestidazo de satén negro, largo, de tirantes finos y escote pronunciado en 'V' que ha completado con joyas de Bvlgari. Además, ha optado una vez más por su recogido infalible, un moñito efecto wet, y un favorecedor maquillaje con sombras metalizadas.

© Getty Images © Getty Images Adriana Lima Adriana Lima ha sido una de las invitadas más imponentes de la velada, no solo por su indudable belleza, también por la elección de su look. La modelo ha presumido de silueta con un diseño negro de escote a los hombros y un gran aplique joya en tonos metalizados sobre el pecho que combina con el bolsito de mano.

© Getty Images © Getty Images Leonie Hanne La creadora de contenido alemana es uno de los rostros más esperados a este tipo de citas, sus looks son auténticas fantasías, ¡no nos dejan de sorprender! Con los románticos y llamativos volúmenes, Leonie Hanne ha deslumbrado con un dos piezas compuesto por un atrevido top negro con hombreras y escote que llega a la altura del ombligo y una falda blanca de corte 'A'.

© Getty Images © Getty Images Kelly Rutherford La estrella de la conocida y mítica producción de Gossip Girl Kelly Rutherford, está viviendo una de las épocas más divertidas y mediáticas de su vida. Su estilo es un auténtico ejemplo de inspiración, y en esta ocasión ha posado enfundada en top de cuello cerrado y mango a la sisa con el bajo lencero y una falda plisada de tiro alto, a sus manos encontramos un precioso negro de la maison joyera.

© Getty Images © Getty Images Ashley Park Tras su triunfo en la serie de Netflix, Emily in Paris, la actriz Ashley Park se ha postulado como una auténtica estrella internacional. Y, para esta cena privada, ha lucido un minivestido negro bañado de flecos asimétricos que ha completado con un llamativo abrigo fucsia que crea el contraste perfecto.

© Getty Images © Getty Images Natalia Vodianova La supermodelo y actriz rusa Natalia Vodianova es pura elegancia, y una vez más se ha hecho eco de este título que lleva desde hace años. Ha lucido un impresionante traje blanco largo en el que destaca un top bañado de cristales brillantes con romántico escote corazón.



© Getty Images © Getty Images Zita d'Hauteville Zita d'Hauteville, la hija de los condes d'Hauteville, no ha dudado en disfrutar de esta cena y lo ha hecho estrenando un delicado y glamuroso look bicolor de corte midi hasta la rodilla, con aplicaciones brillantes en todo el diseño. A sus pies, encontramos los famosos salones bicolor de Chanel.

© Getty Images © Getty Images Tina Kunakey La modelo Tina Kunakey ha confiado en el color negro para esta velada de ensueño. Lo ha hecho enfundada en un top de tirantes con escote redondeado y una glamurosa falda satinada con aberturas y apliques de plumas, ¡nos apasiona!