Hablamos con Leonie Hanne, la 'influencer' que arrasa de la alfombra roja a las pasarelas: '¿Crear mi propia firma? Nunca digas nunca'

Aunque inició sus estudios en el campo de los negocios y llegó a trabajar como consultora estratégica, el destino de Leonie Hanne (Hamburgo, 1988) estaba escrito lejos de este universo. Su pasión por la moda y su visión vanguardista le llevaron a crear en 2015 su blog Ohh Couture (ahora transformado en su propia página web), a formarse en gestión textil y a transformar su carrera para convertirse en una de las influencers más importantes del mundo. Y no lo decimos nosotros, sino sus más de 4 millones y medio de seguidores en redes sociales y, sobre todo, su alianza con los diseñadores más exclusivos. Todo esto es lo que ha llevado a la alemana a posar en las alfombras rojas más importantes, desde Cannes hasta Venecia, pasando por las icónicas fiestas de los premios Oscar con un récord indiscuble por ser siempre de las mejor vestidas.

© Santa Brand

Esta lista de firmas se hace cada vez más larga: Chopard, Dior, Fendi, Givenchy, Louis Vuitton y ahora Santa Brand. La marca ucraniana creada por Yana Stanislavska en 2019 ya ha convencido a Jennifer Lopez, Chiara Ferragni, Camila Cabello y, esta temporada, a la propia Leonie, quien acaba de crear Santa x Leonie Hanne, una colección cápsula de auténticas maravillas para invitada que, como no podía ser de otra manera, cuenta con los toques más personales de la influencer.

Plumas, brillo y piezas llenas de sofisticación definen este último proyecto que comenzó hace años cuando Leonie sorprendió con uno de los diseños de la firma: "Recuerdo cuando empezaron a levantarse las normas de bloqueo por pandemia y todos estábamos de humor para volver a disfrazarnos. Era como un nuevo Gran Gatsby y fue entonces cuando vi por primera vez Santa Brand en Internet. Desde el momento en que utilicé el primer vestido que pedí, supe que la marca tenía algo especial y único, fue el comienzo de una historia de amor y estoy muy ilusionada con el próximo paso que daremos juntas, codiseñando y dando vida a nuestra visión compartida", explica.

Ahora, con motivo de esta especial unión entre la musa y la casa de moda, hablamos con Leonie Hanne para que nos cuente, además de los secretos de esta colección, qué le inspira a la hora de crear sus looks y sobre todo, si ya puede adelantarnos algo de su futuro enlace con Alexander Galievsky.

© Santa Brand

FASHION: ¿Qué significa para ti esta colección?

LEONIE HANNE: Esta colección ha sido una colaboración muy divertida y realmente he volcado mi amor y creatividad en el diseño de piezas que a la gente le encantarán, desde las divertidas texturas de las chaquetas y bolsos de plumas, hasta los preciosos vestidos brillantes que no sólo son perfectos para ocasiones especiales, sino también para citas y noches de chicas. ¡Estoy impaciente por ver el estilo que le da cada uno a estas prendas!

© Santa Brand "Cuando me case, llevaré el vestido más bonito y especial que jamás me haya puesto"

¿Cuál es tu prenda favorita de la colección?

Es muy difícil elegir, ya que quería crear una colección cuidada en la que cada prenda pudiera combinarse por sí sola o en conjunto, por ejemplo, con la chaqueta y los accesorios. Diría que el minivestido de cristal es una de mis piezas favoritas y estoy obsesionada con las combinaciones de colores, que son tan elegantes y atemporales. Pero también me encantan las chaquetas de plumas, ¡es difícil decidirse! He comprado muchas de sus prendas en los últimos años, así que tener la oportunidad de diseñar mi colección con ellos es un sueño hecho realidad y ha sido una experiencia de colaboración maravillosa.

© Santa Brands

¿Has pensado en crear tu propia firma de ropa?

Se me ha pasado por la cabeza y nunca diría nunca, pero como soy perfeccionista, me gustaría que todo fuera de la mejor calidad y diseño. Me doy cuenta de lo difícil que puede ser, así que por el momento diseñar colecciones es algo con lo que disfruto muchísimo.

Tus looks son de los más admirados, ¿En qué o en quién te inspiras para crearlos?

Me inspiro en cualquier cosa, ya sea en un tejido específico, en una idea de adorno que me encanta o en un estilo de vestido que me gustaría probar. Creo una carpeta con lo que me inspira y, cuando tengo la oportunidad de diseñar algo, me inspiro en ello y empiezo a pensar en el look general.

© Santa Brand

¿Cuál es el estilo que mejor define tu forma de vestir y por qué?

Me siento más segura vistiendo atemporal y chic, realmente intento invertir en piezas que tendré en mi armario en años venideros. Aunque al mismo tiempo, me encanta experimentar con las tendencias.

¿Puedes decirme qué nueva tendencia te gusta más para la próxima temporada y qué no falta en tu armario?

Creo que los tonos rojos, ya sean cereza o burdeos, se impondrán esta temporada. En cuanto a las tres piezas que considero esenciales en un armario son un blazer clásico, una prenda de punto cómoda y un bolso elegante. Son prendas básicas con las que puedes crear un look elegante.

¡Enhorabuena por tu compromiso! Aunque sabemos que el vestido es un secreto, ¿puedes darnos alguna pista de cómo será o en qué te inspirarás?

¡Qué amable, muchas gracias! Ha sido un torbellino desde que Alex me propuso matrimonio y, aunque estamos teniendo algunas conversaciones sobre la boda, aún no hemos concretado nada porque todavía estamos intentando disfrutar y aprovechar al máximo nuestra burbuja de compromiso. Todo lo que sé es que sea lo que sea lo que lleve, cuando me case con mi alma gemela y el amor de mi vida, llevaré el vestido más bonito y especial que jamás me haya puesto.