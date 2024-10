15 errores muy comunes al estrenar las tendencias de otoño y las soluciones de las chicas elegantes

4 15

© Carlotapitarch

'Total denim': cuidado con las siluetas

El tejido vaquero, sobre todo en tonos oscuros, se ha convertido en una de las grandes tendencias de esta temporada otoño/invierno. Una de las opciones más populares dentro de esta tendencia es el total look, elegante y seguro, que te salvará de más de un apuro. Aunque todo es cuestión de gustos, para lograr un estilo impecable es fundamental elegir prendas que se ajusten bien a tu figura, con cortes limpios y detalles modernos. De esta manera, realzarás tu silueta y conseguirás un look contemporáneo y estilizado. Lo más importante es evitar combinar diferentes estilos de denim en un mismo look, ya que esto puede crear una apariencia poco armoniosa.