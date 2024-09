Verde oliva: 9 trucos para combinar bien el color estrella del otoño

1 18

'Total look'

Llevar verde oliva de pies a cabeza es un símbolo de confianza y estilo. Aunque los looks monocromáticos a menudo se consideran algo sosos, en realidad son elegantísimos y estilizan. Puedes transformar y crear diferentes combinaciones del mismo tono según los tejidos y las texturas que elijas, así que no dudes en mezclar y experimentar, especialmente porque esta es una tendencia del otoño. Un total look en verde oliva te hará sentir como una reina del street style. Prueba con una blusa, una falda y una blazer en este color; si quieres llevarlo al extremo, añade medias y un bolso a juego para un estilo realmente impactante.