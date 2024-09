Encuentra entre estos 12 jerséis básicos el diseño de tendencia que más te favorece

9 12

Cuadros

El jersey de cuadros, con su carácter clásico, he resurgido para aportar estructura y un toque preppy a tus looks, sobre todo el estampado de tartán. Los patrones de cuadros son perfectos para crear equilibrio visual, especialmente en cuerpos con curvas, creando looks ordenados, además de diferentes. Tener un jersey de este tipo, como un básico en tu armario de otoño, es un sí en toda regla. Conseguirás que tus conjuntos más sobrios pasen a ser increíbles, además que es un patrón que proporciona elegancia, ya sea con vaqueros, faldas o incluso vestidos.