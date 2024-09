El exclusivo abrigo que Ana de Armas ha estrenado en París, queda genial con minifalda y botines

Aún quedan unos días para que París se convierta en el punto de encuentro de modelos, actrices y prescriptoras de estilo que acudirán a los desfiles Primavera/Verano 2025 que presentan las marcas en Fashion Week, pero hoy se ha celebrado una entrega de premios que ha reunido a tres potentes nombres de la industria: Natalie Portman, Robert Pattinson y Ana de Armas. Esta última se ha dejado ver saliendo del fotogénico y arquitectónico edificio de la Fundación Louis Vuitton acompañada de un séquito de paparazzi que han inmortalizado su estilismo de invitada, todo un avance de lo que triunfará cuando bajen las temperaturas y queramos lucir piernas sin morir de frío.

© GTRES

Pocas son las veces en las que la actriz se deja ver en público, ¡la última ha tenido lugar este fin de semana! Posó en la alfombra roja del Festival Internacional de cine de Toronto con un look balletcore bañado de lentejuelas , y parece que quiere seguir brillando (y no solo con su impecable carrera en la gran y pequeña pantalla), también en términos de estilo. No es ningún secreto que tiene una estrecha relación con la moda, desde hace varias temporadas es embajadora internacional de la casa Louis Vuitton, razón por la que no ha querido perderse esta importante cita. Para ello ha estrenado un maravilloso tres piezas que vimos en la pasarela meses atrás.

© GTRES

Con la ayuda de su estilista, la conocida experta Samantha McMillen, nos inspira a seguir llevando minifalda en otoño, ¡la suya es blanca! Combinado con un top negro básico de escote redondeado que se adapta a su silueta, que seguramente tú también tienes en tu armario, y la joya de la corona, un espectacular abrigo satinado de corte midi en tonalidades azules confeccionado con detalles brillantes que recuerda a la clásica chaqueta de esmoquin. Esta pieza (que aún no está disponible para su compra) ha robado la atención, ¡y no es para menos! Gracias a esta impecable elección se ha vuelto a convertir en toda un ejemplo a seguir.

© Louis Vuitton

¿Dónde hemos visto anteriormente esta prenda de abrigo? Según hemos descubierto, como gran embajadora de la maison francesa no hay cita en la que no vista de pies a cabeza con sus prendas, y en esta ocasión en la que ha viajado hasta la ciudad de las luces, hemos encontrado que este abrigo tan impresionante que ha elevado su look de entretiempo a uno mucho más especial, forma parte de la colección Otoño/Invierno 2024 que presentaron en la pasada Semana de la Moda de París.

© GTRES

Y siendo fiel a su estilo, la que triunfó en la serie española de El Internado décadas atrás, ha vuelto a lucir su media melena con ligeras ondas y la raya al medio que tanto le favorece, obra de la experta en cabello Jenny Cho que la ha peinado en ocasiones anteriores. Al igual que el maquillaje, a cargo de Mélanie Inglessis, con una piel luminosa e hidratada, sombras de ojos metalizadas a conjunto del mencionado abrigo que ha concluido con pómulos y labios rosados.