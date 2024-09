Leandra, Julie y Emma: descubre a las 3 chicas que más inspiran a nuestra estilista y cómo copiar sus looks

10 27

Leandra Medine, o cuando las combinaciones imposibles sí funcionan

El título de su (ex)blog, Man Repeller, dejaba más que claro su concepción de la moda: tenemos que vestirnos como nos haga sentir bien, no para gustar a otros. Lo fundó en 2010, con solo 21 años, pero casi 15 después, Leandra Medine mantiene ese espíritu ecléctico, masculino, algo loco y muy retro en sus looks. Y la fórmula sigue funcionando: no hay estilista que no la mencione al preguntarle sobre sus referentes favoritas. La nuestra ha elegido esta icónica imagen de 2017 como punto de partida para un look otoñal.