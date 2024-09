Las nuevas zapatillas que van a ser superventas este otoño

5 9

© Converse

'Converse Run Star Trainer Leopard'

El estampado animal, lo creas o no, seguirá siendo protagonista este otoño, y la zapatillas Converse Run Star Trainer Leopard son el toque audaz que cualquier look necesita. Combínalas con una falda midi de algún tono neutro y una camisa cómoda y sofisticada. Completa el look con un cárdigan para crear un contraste entre la feminidad y un estilo más casual. Estas sneakers le darán un aire salvaje y lleno de estilo a cualquier conjunto otoñal (90 euros).