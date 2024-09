12 compras con estampado tartán que renuevan tus camisetas, vaqueros y todos los básicos de otoño

10 12

© The Tiny Big SIster

Top

Perfecto para crear un look desenfadado, pero con un aire clásico, puedes optar por un top ajustado tipo corsé y combinarlo con unos pantalones de tiro alto y zapatillas para un look casual. Si prefieres algo más formal, un top de tartán con mangas abullonadas o volantes, puede ser la clave. Llévalo con una falda lápiz y zapatos en punta para un look sofisticado pero con carácter. En The Tiny Big Sister hemos encontrado este sin mangas y corto, de tonos suaves para crear estilismos alegres este otoño (56 euros).