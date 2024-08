Camisetas de frutas y flores: 9 looks fáciles y estilosos con la prenda viral del momento

¿Aburrida de tus camisetas lisas? Prepárate para dar un giro vibrante a tu armario con las más creativas del momento: ¡diseños de flores y de frutas que gritan originalidad! Te enseñamos cómo estas prendas no solo añaden un toque divertido y colorido a tus estilismos, sino que también te convierten en el centro de todas las miradas. Este otoño, descubre cómo estas camisetas tan versátiles pueden transformar un look básico en toda una declaración de estilo. Échale un ojo a estos looks para acabar el verano y entrar en la próxima temporada siendo una experta de estilo.



1 9 © Mude Project & Massimo Dutti Con falda 'midi' fluida Las camisetas oversize son ideales para esos días en los que prefieres la comodidad sin renunciar al estilo. Opta por una con un diseño de frutas y combínala con una falda midi fluida, ya sea de un color liso o estampada, si te atreves. El contraste entre lo casual y lo sofisticado lograun look perfecto para cualquier ocasión, desde una cena informal hasta un paseo por la ciudad. Esta camiseta de Nude Project con dos melocotones en color beige (45 euros) nos encanta combinada con una falda como esta gris oscuro de Massimo Dutti, con un poco de vuelo (49,95 euros).



2 9 © Ganni & C&A Con bermudas safari Este tipo de pantalón ha sido todo un éxito este verano, ¿y lo mejor? Que aún podemos aprovecharlo un poco más. Combina una camiseta con una flor estampada y una bermuda tipo safari para un look original y en tendencia. Nos encanta este conjunto en tonos neutros como beige, crema o blanco, para un acabado sutil y sofisticado. Estamos enamoradas de esta camiseta de Ganni con el logo y un melocotón (33 euros). Conjúntala con estas bermudas de color beige de tiro alto de C&A (8,99 euros).



3 9 © Mango & Pull & Bear Con pantalones de lino Si has vivido en pantalones de lino todo el mes, no te preocupes, porque las camisetas con dibujos de frutas y flores combinan perfectamente con ellos. Este look es ideal para los últimos días de playa o para planes de día como una barbacoa, con un estilo muy Pinterest. Nos encanta cómo queda con unos zuecos tipo Birkenstock. Échale un ojo a este top de Pull & Bear blanco con una flor azul (9,99 euros), que queda genial con un pantalón de lino blanco como esté básico de Mango (29,99 euros).

4 9 © Bershka, Zara & Stradivarius 'Blazer' y minifalda Las cool city girls regresan tras el verano, y estas camisetas son un esencial en su armario. ¿El look perfecto? Una minifalda oscura, una blazer oversize a juego y una camiseta con estos dibujos. Es la opción ideal para lucir como una experta de estilo por la ciudad, con un toque de elegancia moderna. Puedes conseguir este top en Stradivarius, con la flor en rojo para destacar (9,99 euros). Añádele esta minifalda de tablas de Bershka con el detalle del lazo (25,99 euros), y una americana del mismo color como esta con hombreras de Zara (39,95 euros).

5 9 © Zara & Stradivarius Vaqueros básicos Siempre es útil tener un look sencillo en el armario, ideal para cualquier ocasión casual y salvarnos de algún apuro. Las camisetas con dibujos de flores o frutas, además de ser tendencia, pueden convertirse en ese básico perfecto para el otoño. Combínalas con un vaquero recto clásico y los zapatos cómodos que prefieras, desde zapatillas hasta bailarinas. Te proponemos esta camiseta con una flor rosa de Stradivarius (9,99 euros), y estos vaqueros rectos de tiro alto de Zara (29,95 euros) dos imprescindibles en tu armario.



6 9 © Zadig & Voltaire & Pull & Bear Look de noche Aunque muchas piensan que las camisetas son solo para looks casuales, con la combinación adecuada pueden ser perfectas para un look de noche. Prueba con un vestido largo semitransparente sobre una camiseta oversize con dibujo de frutas, dejando ver solo la parte inferior del vestido. En Zadig & Voltaire tienen este precioso vestido negro de encaje (325 euros), que podrás ponerte con esta camiseta de Pull & Bear con cerezas (12,99 euros). Es una opción cómoda y original con un toque de elegancia casual. Completa el look con unos kitten heels para un resultado de diez.



7 9 © The-Are & Pull & Bear Con cuadros 'vichy' Estas camisetas coloridas y originales combinan bien con básicos, pero también son perfectas con prendas estampadas. El vichy, un estampado siempre de moda, eleva cualquier look con un toque retro. Con estas camisetas, tanto unos microshorts de vichy como unos pantalones largos para la temporada que se acerca serían elecciones ideales. Puedes encontrar unos en The-Are en color burdeos (53,95 euros), que combina a la perfección con esta camiseta de Pull & Bear con frambuesas (9,99 euros).



8 9 © Nude Project, Coach & Bershka Vuelta a la oficina Volvemos a la oficina, ¿y cómo hacerlo con más entusiasmo? Con un buen look. Añade una camiseta de frutas o flores a tus conjuntos de oficina para un toque divertido. Combínala con pantalones de traje anchos y mocasines con plataforma, o si prefieres el estilo corporatecore, usa una camiseta ajustada con una blusa abierta encima. Te recomendamos estos pantalones de Bershka con pinzas en color beige (25,99 euros), muy cómodos que combinan genial con esta camiseta azul marino de Nude Project (45 euros). Para el toque final ponte unos mocasines como estos de Coach con un poco de plataforma (159 euros), para un look de oficina moderno pero sofisticado.



9 9 © Liv's & Desigual Camisa vaquera Para el próximo otoño, nuestra estilista anticipa que la camisa vaquera será una tendencia clave. Es un clásico versátil que se adapta a cualquier look. Nos encanta combinarla con una camiseta de frutas para los días más frescos. También puedes optar por un look total denim o uno estilo western con falda y botas cowboy. Una de nuestras camisetas favoritas es esta de Desigual, blanca con una flor dibujada (17,96 euros). Ponte encima una camisa vaquera como esta de Levi's clásica para un look a capas lleno de estilo (45,99 euros).