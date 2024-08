Los 'kitten heels' y sandalias de flores que transforman los looks más sencillos del verano🌸

8 9

Todo al rojo

Son la representaci√≥n de pasi√≥n y el estilo. Con su vibrante color rojo y las impresionantes flores en relieve que adornan el empeine, estas mules de tac√≥n bajo son el toque de fuego necesitan tus looks. ¬ŅQuieres un look explosivo? Comb√≠nalas con un vestido¬†de noche¬†en tonos neutros para que las sandalias sean las protagonistas. Si buscas algo m√°s casual, prueba unos jorts¬†y una camiseta oversized. Estas sandalias de Mango, son para las valientes que no tienen miedo de deslumbrar en cada paso, ya que no pasar√°s desapercibida ni un segundo (39,99 euros).