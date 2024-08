¡Bienvenida a tu 'brat summer'! 10 looks para sumarte a la estética más rebelde de la temporada

6 10

© United Colors of Benetton, Ray Ban & Tezenis

Todo al negro

Para ser la dueña de tu estilo este brat summer, prueba con una combinación que redefine lo clásico: usa una blazer oversize sobre un sujetador de encaje. Esta combinación mezcla formalidad y descaro en un solo look, dándote un aire de poder con un toque de diversión. Completa el atuendo con unas gafas negras alargadas, que no solo ocultan tus ojos, sino que también reflejan que no te importa lo que piensen. Este es el look ideal para demostrar que puedes ser tan sofisticada como rebelde y que sabes cómo romper las reglas con estilo. En United Colors of Benetton tienen esta blazer negra vaquera (99,95 euros), que puedes ponerte con este sujetador de Tezenis de encaje en forma de triángulo (9,99 euros) y estas gafas de Ray Ban negras (87,68 euros).