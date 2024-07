Los secretos de las expertas para llevar botas en verano sin pasar ni una pizca de calor

En invierno soñamos con ropa ligera, y en verano, con prendas más abrigadas. Lo cierto es que algunas piezas son tan versátiles, que podemos usarlas en ambas estaciones, por ejemplo, las botas. Dirás, "¿botas en verano?". No solo es posible, sino que quedan genial con ropa veraniega, aunque parezca una contradicción de estilo. La clave está en combinarlas con prendas ligeras y frescas para no morirnos de calor. Te enseñamos unos looks inspiradores, desde vestidos a bermudas, para que adaptes esta tendencia a tu estilo. ¡Toma nota!

1 9 © sofiaboman Bermudas Las bermudas denim son un básico veraniego: cómodas y frescas, además de versátiles. Pero si quieres darle un giro a tus looks, añádele unas botas. Una combinación ideal para cualquier ocasión, ya sea casual o más arreglada, debido a que las botas aportan esa sofisticación que contrasta con la informalidad de las bermudas. Además, es un estilismo dinámico y atractivo, que nos permite jugar con bermudas de diferentes colores y diferentes partes superiores, desde camisetas oversize hasta elegantes blusas Ganni. ¡Un look básico lleno de estilo!

2 9 © linda.sza Vestidos cortos La combinación estrella de este verano son botas altas con vestidos, especialmente los estampados de flores y de estilo cottagecore, una tendencia en auge. Este dúo añade un toque inesperado y chic a tu imagen, aportando una actitud rompedora que contrasta con la ligereza y feminidad de los vestidos. Aunque solemos relacionar los vestidos y botas con planes nocturnos, como un total look negro, lo cierto es que también funcionan de maravilla de día con vestidos coloridos y divertidos. Perfectos para dar un paseo por la ciudad con un estilo innovador.

3 9 © klaudia.paris Minifaldas Si buscas un toque rebelde y juvenil en tus looks, combina unas botas altas con minifaldas. ¡Atrévete a destacar! Esta temporada, las faldas de tablas estilo colegial y las denim desgastadas o con brillos son las más populares. Esta audaz combinación aporta sofisticación y frescura, alargando visualmente tus piernas y a su vez, equilibrando la ligereza de la falda. Es un look versátil, perfecto tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Las botas con punta y un poco de tacón son nuestras favoritas para este tipo de estilismos.

4 9 © kristincabat Transparencias Este verano, si quieres capturar miradas, combina tus botas biker, o cualquier otro tipo que tengas, con prendas transparentes, como una falda asimétrica de encaje. Esta combinación irradia estilo y sofisticación, y es ideal para festivales o eventos en los que quieras destacar. Las transparencias y el encaje aportan delicadeza, mientras que las botas añaden un contraste atrevido, creando un equilibrio entre estilos opuestos. Un look contemporáneo que rompe con los tradicionales veraniegos. ¡Es hora de innovar!

5 9 © oliviatps Estilo 'cowboy' Como bien sabréis, esta primavera Beyoncé, entre otras, ha revivido el estilo cowboy, y ahora está en plena tendencia. Con sombreros, prendas en colores naturales, denim, flecos y, por supuesto, las icónicas botas western, que son un esencial este verano en tu armario. Incorporarlas en tus estilismos no solo te dará un aire atractivo y original, sino que también es perfecto para el día a día, más allá de conciertos o festivales. Si quieres mantenerte fresca y a la moda, opta por unas botas cowboy en marrón claro o denim.

6 9 © chloefrater 'Microshorts' La jugada maestra este verano para un estilo fresco, único y lleno de estilo, es combinar botas con microshorts. Este dúo no solo alarga visualmente tus piernas y te permite lucir bronceado, sino que también equilibra sofisticación y comodidad, en un mismo look totalmente elevado. Las botas añaden un toque elegante, mientras que los microshorts aportan un giro inesperado y llamativo. Es la combinación perfecta para quienes desean romper con lo convencional y destacar con un look atrevido y distintivo. ¿Te atreves a captar todas las miradas?

7 9 © irislovesunicorns Falda 'midi' Una fórmula infalible para lograr looks equilibrados y llenos de estilo es en combinar botas con faldas midi. Estas faldas añaden un toque de feminidad y fluidez, desde plisadas, con volantes, asimétricas hasta satinadas. ¡Tienes un gran abanico de opciones! Juega con diferentes texturas, estampados, colores y materiales para crear combinaciones únicas y que tus botas favoritas brillen mientras mantienes la frescura en el resto del conjunto. Así, desafiarás las reglas del verano con un estilo sorprendente y único.

8 9 © ritamontezuma Botines Si prefieres evitar el calor de las botas altas, opta por unos botines, que te proporcionan frescura sin sacrificar estilo. Estos zapatos versátiles añaden un toque chic y sofisticado a cualquier look veraniego, ya sea con vestidos, bermudas o faldas. Elige modelos con detalles como tachuelas o perforaciones para lograr un estilo único, perfecto tanto para salidas nocturnas como para la oficina. Los botines son una inversión inteligente para todo el año, y te aseguramos que no querrás quitártelos.